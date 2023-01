“Discreto” y “Solitario con demasiada frecuencia”: en Francia reprueban la actuación de Alexis Sánchez ante Montpellier

En medio de los rumores sobre una posible partida, Alexis Sánchez sumó dos partidos consecutivos sin marcar goles con Olympique de Marsella, en duelos oficiales.

Es cierto que el cuadro de la Costa Azul sumó su cuarta victoria en la Ligue 1, tras vencer 2-1 en Montpellier, pero el trabajo del chileno pasó prácticamente inadvertido en el juego, aunque pudo marcar de tiro libre cuando faltaban diez minutos de partido.

Así lo describieron los exigentes medios galos, siempre atentos a la crítica, sobre todo frente a los futbolistas llamados a ser las principales figuras de los encuentros.

El medio Le Phoceen, por ejemplo, calificó el trabajo del Niño Maravilla con una nota de 5,5 sobre 10 posibles, ni siquiera en la marca del “suficiente” para calificar el juego del delantero.

“Solitario con demasiada frecuencia, el delantero chileno ha redoblado sus esfuerzos, pero no siempre le ha servido”, describió uno de los sitios más populares de los hinchas del elenco portuario.

Asimismo, el medio destacó que el chileno “estuvo cerca de su sexto gol de la temporada tras una muy buena falta directa bien parada por el meta suizo Jonas Omlin”.

Un trabajo “discreto”

Tras la lesión del mediapunta marroquí Amine Harite, el entrenador de los marselleses, Igor Tudor, volvió a sorprender con la inclusión del histórico Dimitri Payet, detrás del centrodelantero Sánchez.

Sin embargo, la decisión no rindió los resultados esperados. Ni el galo ni el chileno pudieron hacerse con el control de juego en su visita a Montpellier. El sitio So Foot no tuvo tapujos para reparar en la mediocridad del trabajo de ambas estrellas.

“Payet y Sánchez estuvieron muy discretos, lo que obligó a los olímpicos a embarcarse en infructuosas hazañas individuales”, reconoció el medio.

Encima, el tanto del extremo portugués Nuno Tavares lo dejó con los mismos goles que Alexis Sánchez, otrora el máximo artillero de los olímpicos en el campeonato local galo.

“Con cinco goles en la Ligue 1 desde el inicio de la temporada, está a la altura de Alexis Sánchez en el ranking de máximos goleadores del Marsella en la Ligue 1″, destacó RMC Sport, uno de los medios más prestigiosos de ese país europeo.