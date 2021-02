Djokovic sobrevive y Thiem es eliminado en el Abierto de Australia

Comienzan a tomar forma los cuartos de final del primer Grand Slam del año tras una noche de sorpresas y épicas. Thiem perdió sin apelaciones ante Dimitrov, Djokovic sobrevivió pese a las molestias físicas que arrastra y el ruso Karátsev se metió sorpresivamente entre los ocho mejores del torneo. Zverev por su parte sigue indomable.

Dominic Thiem (3) dice adiós tras una gira oceánica que lo deja con más dudas que certezas. Tras una pobre ATP Cup, el austriaco fue mejorando en el Australian Open. Con la victoria ante Kyrgios (47) se pensaba que la mejor versión de “Domi” estaba al caer. Pero no fue así. En la Rod Laver Arena se vio a un jugador lento y poco agresivo ante un Dimitrov (21) descomunal. El búlgaro, dirigido por el ex entrenador de Jarry, ha ido subiendo su nivel poco a poco, y sin tanta atención vuelve a decir presente en cuartos de final de un Grand Slam. Botinni no estaba equivocado al dejar al chileno por Grigor. 6-4, 6-4 y 6-0 fueron los parciales que eliminaron a Thiem, quien defendía final en Melbourne.

Su verdugo en aquella final de 2020 sigue con vida. Djokovic (1) vuelve a demostrar porque es el mejor jugador del mundo y derrota en cuatro sets a Milos Raonic (14). Pese a que el serbio viene con molestias desde la ATP Cup, esta madrugada los dolores no afectaron. El serbio jugó a gusto y lideró siempre el partido, resistiendo con su devolución y buscando puntos largos. Cuando tuvo que apretar, su servicio siempre le respondió. Ya son 300 victorias en Grand Slam para Nole.

Ahora, el número uno tiene un desafío de proporciones mayores: Alexander Zverev (7). El alemán viene mostrando un tenis espectacular durante su estadio en Australia y parece estar encaminado a su primer Grand Slam. Esta madrugada derrotó por 6-4, 7-6 y 6-3 a Lajovic (27) y va por su revancha ante Djoko. Hace una semana se vieron las caras en la ATP Cup con victoria apretada para el serbio. Desde ese día que al “Principito” se le ve extremadamente crecido. Sabe que jugando así puede ganarle a cualquiera.

La gran sorpresa de la jornada vino con el partido entre Auger-Aliassime (19) y Aslán Karátsev (114). El joven canadiense era el gran favorito, pero tras ganar los dos primeros sets, sucumbió ante la potencia del ruso, quien no hace una semana no aparecía en ningún pronostico. Llegó de los clasificatorios, es actualmente el 114 del mundo y tiene solo un título Challenger.

Pero en el Melbourne Park ha crecido a pasos agigantados. Venció a Schwartzman (9) hace dos días y ahora deja en el camino a Félix tras un heroico 3-6, 1-6, 6-3, 6-3 y 6-4.

Hoy continua la segunda parte de los octavos de final del Australian Open. Los partidos destacados los protagonizan, Nadal (2) vs Fognini (17) y Tsitsipas (6) vs Berrettini (10).