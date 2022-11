Djokovic tendrá una dura tarea y Nadal corre con suerte: ya se conocen los grupos de las ATP Finals

Turín ya se prepara para recibir a los mejores jugadores de la temporada 2022 en un evento que por segundo año vuelve a Italia. Pese a que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, no estará por lesión, nombres como el de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Daniil Medvedev prometen deslumbrar en las ATP Finals que comienzan este domingo.

Y hoy se conoció la distribución de los grupos de un evento cuenta con un formato distinto al 99% de los certámenes ATP. El torneo arranca con una Round Robin que determina a los semifinalistas y ya en la ronda de los cuatro mejores, el sistema vuelve a ser por eliminación directa.

Grupo Rojo: Djokovic, Medvedev, Tsitsipas y Rublev

Es sin dudas el grupo más complejo del torneo. No solo hay dos ganadores de Grand Slam y tres ex campeones de las ATP Finals, sino que los cuatro tenistas que lo componen son verdaderos especialistas en canchas duras. Todos tienen servicios potentes y juegos agresivos, que se potencian cuando la bola corre rápido.

Aunque por ranking llega como el séptimo clasificado, el gran favorito para quedar puntero (y ser campeón) es Novak Djokovic. Pese a que no pudo disputar Australian Open, Indian Wells, Miami, Toronto, Cincinnati, el US Open y que su título en Wimbledon no le dejó puntos, el serbio logró cuajar un cierre de año tremendo, cosechando victorias en Tel Aviv y Astana, además de la final del Masters 1000 de París.

Y en su horizonte aparecen cercano aparecen dos rivales de peso. Por un lado está Daniil Medvedev, quien pese a no haber cosechado un gran año en cuanto a títulos, logró alcanzar el número uno del mundo durante la temporada y hacer final en el Australian Open. El otro nombre que acecha al de los Balcanes es el de Stefanos Tsitsipas, quien este año conquistó su segundo Masters 1000 (Montecarlo) e hizo final en otros dos (Roma y Cincinnati). Además viene de quedar a un paso del título en Estocolmo y Astana, donde precisamente cayó ante Djokovic.

Pese a que no se lleva gran parte de los focos, Andrey Rublev tampoco puede quedar fuera de la discusión. El ruso ha clavado un 2022 muy regular, siendo siempre protagonista en los torneos que disputa. De hecho, las cuatro finales que disputó durante la temporada las ganó, celebrando en Marsella, Dubai, Belgrado y Gijón.

La gran marca de este grupo es que tendrá a tres ganadores de las ATP Finals. Medvedev la ganó en 2020, Tsitsipas en 2019 y Djokovic en cinco ocasiones (2008, 2012-2015)

Grupo Verde: Nadal, Ruud, Fritz y Auger-Aliassime

Si en el Grupo Rojo sobran los trofeos de la ATP Finals, en este todo lo contrario. De los cuatro jugadores presentes ninguno ha conseguido levantar el título, principalmente porque dos de ellos serán debutantes en la competencia.

Ese es el caso de Taylor Fritz y Félix Auger-Aliassime, jugadores que explotaron en este 2022 con victorias importantes dentro del circuito. Mientras el estadounidense logró ser campeón en Indian Wells, Eastbourne y Tokio, el canadiense cerró el año de manera gloriosa con los títulos consecutivos de Florencia, Estocolmo y Basilea. Aquello le permitió sumar un récord de 16 victorias consecutivas, las cuales terminaron con su caída en semifinales del Masters 1000 de París.

Pero el gran nombre de este grupo es Rafael Nadal. El español buscará cerrar un año histórico, donde consiguió ganar el Australian Open y Roland Garros, con uno de los títulos que más se le ha resistido en su carrera. Hasta ahora ha disputado diez veces del Torneo de Maestros, siendo sus mejores resultados las finales de 2010 y 2013.

Y este año “Rafa” tiene otro premio además del oro. Si logra ser campeón, también se transformará en el nuevo número uno del mundo. Un hito que incluso puede alcanzar sin levantar el título, pero ganando todos los partidos hasta la final. Si eso sucede, debe esperar que Tsitsipas no se corone en Turín de forma invicta, porque en ese escenario sería el griego quien alcance la cima del ranking.

El último participante del Grupo Verde es Casper Ruud, quien vuelve a las ATP Finals tras su debut absoluto en 2021. Ahora eso sí viene con un sitial distinto, ya que en el actual curso logró ser el número dos del planeta y decir presente en las finales de Roland Garros y el US Open. Quiere su primer gran título en Italia.