Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20

Dónde ver a Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20.

Argentina y Colombia prometen un duelo de alto impacto por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El conjunto Albiceleste quiere demostrar su favoritismo para levantar el trofeo ante un cuadro cafetalero que también ha sostenido un buen rendimiento.

A qué hora es el partido de Argentina vs. Colombia

El partido de Argentina vs. Colombia es este miércoles 15 de octubre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Argentina vs. Colombia

El partido de Argentina vs. Colombia se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.