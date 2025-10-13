Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Colombia en el Mundial Sub 20
En un choque de selecciones sudamericanas, la Albiceleste y la Tricolor se miden por el paso a la final de la competencia.
Argentina y Colombia prometen un duelo de alto impacto por las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025.
El conjunto Albiceleste quiere demostrar su favoritismo para levantar el trofeo ante un cuadro cafetalero que también ha sostenido un buen rendimiento.
A qué hora es el partido de Argentina vs. Colombia
El partido de Argentina vs. Colombia es este miércoles 15 de octubre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Argentina vs. Colombia
El partido de Argentina vs. Colombia se transmite por Dsports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
