Dónde y a qué hora ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana
Brasileños y ecuatorianos definen al primer finalista de la competencia.
Atlético Mineiro e Independiente del Valle serán los protagonistas de la definición del primer finalista de la Copa Sudamericana.
El empate 1-1 registrado en Ecuador dejó abierta la llave para la revancha que se desarrolla en Brasil.
A qué hora es el partido de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle
El partido de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle es este martes 28 de octubre, a las 21.30 horas.
Dónde ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle
El partido de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.