Dónde y a qué hora ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Dónde ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana. Foto: @Sudamericana en X.

Atlético Mineiro e Independiente del Valle serán los protagonistas de la definición del primer finalista de la Copa Sudamericana.

El empate 1-1 registrado en Ecuador dejó abierta la llave para la revancha que se desarrolla en Brasil.

A qué hora es el partido de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

El partido de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle es este martes 28 de octubre, a las 21.30 horas.

Dónde ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

El partido de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle se transmite por ESPN.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.