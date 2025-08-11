Dónde y a qué hora ver a Atlético Nacional vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores.

Este martes, Atlético Nacional y Sao Paulo se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo colombiano superó la fase de grupos en el segundo puesto del Grupo F, por debajo de Internacional y por encima de Bahía y Nacional.

Por su parte, la escuadra brasileña fue líder del Grupo D, por delante de Libertad, Alianza Lima y Talleres.

A qué hora ver Atlético Nacional vs. Sao Paulo

El partido de Atlético Nacional vs. Sao Paulo es este martes 12 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Atlético Nacional vs. Sao Paulo

El partido de Atlético Nacional vs. Sao Paulo se transmite por ESPN 5.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.