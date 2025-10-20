Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League
El conjunto azulgrana se enfrenta a la escuadra griega por la tercera fecha de la Fase de Liga de la competencia.
Esta semana regresa la Champions League. Uno de los duelos destacados de este martes tendrá al Barcelona y al Olympiacos como protagonistas.
Los azulgranas van por su segundo triunfo en la competencia, intentando reponerse de la caída sufrida en la última jornada contra el PSG.
Los griegos, en tanto, buscan su primera victoria para no quedar relegados a los puestos secundarios.
A qué hora es el partido de Barcelona vs. Olympiacos
El partido de Barcelona vs. Olympiacos es este martes 21 de octubre, a las 13.45 horas.
Dónde ver a Barcelona vs. Olympiacos
El partido de Barcelona vs. Olympiacos se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
