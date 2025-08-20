Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española
El conjunto a cargo de Manuel Pellegrini va por su primera victoria en el campeonato 2025-26.
El Betis de Manuel Pellegrini se alista para enfrentar a Alavés por la segunda fecha de la liga española.
El conjunto verdiblanco buscará sumar su primera victoria en el campeonato después de conseguir un empate en la primera jornada contra Elche.
A qué hora es el partido de Betis vs. Alavés
El partido de Betis vs. Alavés es este viernes 22 de agosto, a las 15.30 horas.
Dónde ver a Betis vs. Alavés
El partido de Betis vs. Alavés se transmite por ESPN 4.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
