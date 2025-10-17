Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Francia por el tercer lugar del Mundial Sub 20

Colombia y Francia se citan en el Estadio Nacional para definir el tercer puesto del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El conjunto cafetero llega a esta instancia después de haber caído en las semifinales contra Argentina, mientras que Les Bleus fueron derrotados por Marruecos.

A qué hora es el partido de Colombia vs. Francia

El partido de Colombia vs. Francia es este sábado 18 de octubre, a las 16.00 horas.

Dónde ver a Colombia vs. Francia

El partido de Colombia vs. Francia se transmite por Dsports

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.