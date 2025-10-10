Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile

Dónde ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile.

Este domingo se conocerá al rival de Huachipato en la gran final de la Copa Chile.

Deportes La Serena y Deportes Limache se enfrentarán en el estadio La Portada por la revancha de las semifinales de la competencia.

El conjunto tomatero tiene la ventaja en la serie, pues en el primer encuentro se impusieron por 2-0.

A qué hora es el partido de D. La Serena. Deportes Limache

El partido de D. La Serena. Deportes Limache es este domingo 12 de octubre, a las 15.00 horas.

Dónde ver a D. La Serena. Deportes Limache

El partido de D. La Serena. Deportes Limache se transmite por TNT Sports Premium

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.