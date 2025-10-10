SUSCRÍBETE
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile

Papayeros y tomateros se miden en la semifinal de vuelta de la competencia. En la ida, los limachinos se impusieron por 2-0.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a D. La Serena. Deportes Limache por la Copa Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Este domingo se conocerá al rival de Huachipato en la gran final de la Copa Chile.

Deportes La Serena y Deportes Limache se enfrentarán en el estadio La Portada por la revancha de las semifinales de la competencia.

El conjunto tomatero tiene la ventaja en la serie, pues en el primer encuentro se impusieron por 2-0.

A qué hora es el partido de D. La Serena. Deportes Limache

El partido de D. La Serena. Deportes Limache es este domingo 12 de octubre, a las 15.00 horas.

Dónde ver a D. La Serena. Deportes Limache

El partido de D. La Serena. Deportes Limache se transmite por TNT Sports Premium

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.

