Dónde y a qué hora ver a Eintrach Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League

Dónde ver a Eintrach Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League.

Un atractivo duelo protagonizarán Eintracht Frankfurt y Liverpool por la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League.

El conjunto alemán recibirá en casa a los ingleses buscando obtener su segundo triunfo y con ello seguir escalando en la clasificación.

Justamente este será también el objetivo de los Reds que vienen de caer contra el Galatasaray en la última jornada.

A qué hora es el partido de Eintrach Frankfurt vs. Liverpool

El partido de Eintrach Frankfurt vs. Liverpool es este miércoles 22 de octubre, a las 16.00 horas.

