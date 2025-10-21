Dónde y a qué hora ver a Eintrach Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League
Alemanes e ingleses se enfrentan por la tercera fecha de la Fase de Liga de la competencia.
Un atractivo duelo protagonizarán Eintracht Frankfurt y Liverpool por la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League.
El conjunto alemán recibirá en casa a los ingleses buscando obtener su segundo triunfo y con ello seguir escalando en la clasificación.
Justamente este será también el objetivo de los Reds que vienen de caer contra el Galatasaray en la última jornada.
A qué hora es el partido de Eintrach Frankfurt vs. Liverpool
El partido de Eintrach Frankfurt vs. Liverpool es este miércoles 22 de octubre, a las 16.00 horas.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
