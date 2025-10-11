Dónde y a qué hora ver a Estonia vs. Italia por las Eliminatorias europeas
La Azzurra necesita quedarse con la victoria para mantener las chances de la clasificación.
Este sábado la selección de Italia tendrá que luchar con todo en su visita contra Estonia por las Eliminatorias europeas.
La Azzurra marcha por ahora en el segundo lugar del Grupo I con 9 puntos tras cuatro encuentros disputados.
A qué hora es el partido de Estonia vs. Italia
El partido de Estonia vs. Italia es este sábado 11 de octubre, a las 15.45 horas.
Dónde ver a Estonia vs. Italia
El partido de Estonia vs. Italia se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
