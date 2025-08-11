Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Internacional por la Copa Libertadores.

Este miércoles, Flamengo e Internacional se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo carioca superó la fase de grupos en el segundo puesto del Grupo C, por debajo de Liga de Quito y por encima de Central Córdoba de Santiago y Deportivo Táchira.

Por su parte, la escuadra colorada fue líder del Grupo F, por delante de Atlético Nacional, Bahía y Nacional.

A qué hora ver Flamengo vs. Internacional

El partido de Flamengo vs. Internacional es este miércoles 13 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Flamengo vs. Internacional

El partido de Flamengo vs. Internacional se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.