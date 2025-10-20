Dónde y a qué hora ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana
El conjunto ecuatoriano, en el que milita Matías Fernández, recibe a la escuadra de Iván Román por el duelo de ida de las semifinales de la competición.
Este martes arrancan las semifinales de la Copa Sudamericana con el duelo en el que se cruzarán el Independiente del Valle de Matías Fernández y el Atlético Mineiro de Iván Román.
El duelo de revancha será el 28 de octubre en Brasil a partir de las 21.30 horas.
A qué hora es el partido de Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro
El partido de Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro es este martes 21 de octubre, a las 21.30 horas.
Dónde ver a Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro
El partido de Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
