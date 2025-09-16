Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores.

Liga de Quito se mide ante Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este jueves se ven las caras en el estadio Rogelio Paz Delgado.

El equipo de Gonzalo Tapia viene de eliminar a Atlético Nacional en los octavos de final del certamen continental.

A qué hora es el partido de Liga de Quito vs. Sao Paulo

El partido de Liga de Quito vs. Sao Paulo es este jueves 18 de septiembre, a las 19.00 horas.

Dónde ver a Liga de Quito vs. Sao Paulo

El partido de Liga de Quito vs. Sao Paulo se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.