Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores. Foto: @Libertadores.

Este jueves Palmeiras y Liga de Quito buscarán transformarse en el segundo finalista de la Copa Libertadores.

En este sentido, el conjunto ecuatoriano cuenta con una gran ventaja, pues en el duelo de ida vencieron al Verdao por 3-0, por lo que los brasileños deberán darlo todo para dar vuelta la llave.

A qué hora es el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito

El partido de Palmeiras vs. Liga de Quito es este jueves 30 de octubre, a las 21.30 horas.

Dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito

El partido de Palmeiras vs. Liga de Quito se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.