SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Este jueves se conocerá al segundo finalista de la competencia cuando se enfrenten brasileños y ecuatorianos.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores. Foto: @Libertadores.

Este jueves Palmeiras y Liga de Quito buscarán transformarse en el segundo finalista de la Copa Libertadores.

En este sentido, el conjunto ecuatoriano cuenta con una gran ventaja, pues en el duelo de ida vencieron al Verdao por 3-0, por lo que los brasileños deberán darlo todo para dar vuelta la llave.

A qué hora es el partido de Palmeiras vs. Liga de Quito

El partido de Palmeiras vs. Liga de Quito es este jueves 30 de octubre, a las 21.30 horas.

Dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito

El partido de Palmeiras vs. Liga de Quito se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.

Más sobre:FútbolDónde verVer en vivoVer onlineVer en directoVer en streamingVer en TV

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Enel Américas anota alza en sus ganancias trimestrales por mejor desempeño en Colombia

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Universidades estatales valoran informe de la FNE sobre limitantes a la competencia en mercado de educación superior

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1
Chile

Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 1

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Universidades estatales valoran informe de la FNE sobre limitantes a la competencia en mercado de educación superior

Enel Américas anota alza en sus ganancias trimestrales por mejor desempeño en Colombia
Negocios

Enel Américas anota alza en sus ganancias trimestrales por mejor desempeño en Colombia

Premio Impulsa 2025 distinguió a las empresas que más promueven a mujeres en altos cargos empresariales

Feller Rate mantiene clasificación de riesgo de Codelco y destaca respaldo estatal

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe
Tendencias

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Garnero aborda las múltiples bajas con que la UC recibirá a O’Higgins: “Hay una necesidad de que participen más los chicos”
El Deportivo

Garnero aborda las múltiples bajas con que la UC recibirá a O’Higgins: “Hay una necesidad de que participen más los chicos”

La respuesta de Fernando Ortiz a Esteban Pavez por las quejas del volante: “Tengo que hacerle saber ciertas situaciones”

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein
Mundo

Rey Carlos le quita el título de príncipe a su hermano Andrés por caso Epstein

Avance de partido centrista frena a la extrema derecha en legislativas anticipadas de Países Bajos

Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”