El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

La llave entre chilenos y peruanos quedó abierta tras el empate sin goles en la ida.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
Dónde ver a la U vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana. JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

Universidad de Chile y Alianza Lima buscan el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana este jueves en una llave que quedó abierta después de que ambas escuadras igualaran sin goles en la ida.

El elenco nacional recibirá en Coquimbo a los peruanos con la misión de inscribirse en la siguiente ronda de la competencia.

A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Alianza Lima

El partido de U. de Chile vs. Alianza Lima es este jueves 25 de septiembre, a las 21.30 horas.

Dónde ver a U. de Chile vs. Alianza Lima

El partido de U. de Chile vs. Alianza Lima se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.

