Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Limache por la Liga de Primera

Dónde ver a U. de Chile vs. Limache por la Liga de Primera.

Universidad de Chile y Deportes Limache se enfrentarán este domingo jugándose sus propias metas en la Liga de Primera.

Los azules siguen luchando por alcanzar el segundo puesto de la clasificación y, con ello, acceder directo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por su parte, los tomateros siguen sufriendo en la parte baja. Los de la Región de Valparaíso marchan en el antepenúltimo lugar y solo un punto los separa de la zona de descenso.

A qué hora es el partido de U. de Chile vs. Limache

El partido de U. de Chile vs. Limache es este domingo 9 de noviembre, a las 17.30 horas.

Dónde ver a U. de Chile vs. Limache

El partido de U. de Chile vs. Limache se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.