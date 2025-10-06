Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

Dónde ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20.

Este martes arrancan los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile. El primer duelo de esta fase será el que enfrente a Ucrania con España en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El conjunto ucraniano viene de ganar el Grupo B, mientras que los hispanos accedieron a esta instancia como mejor tercero.

A qué hora es el partido de Ucrania vs. España

El partido de Ucrania vs. España es este martes 7 de octubre, a las 16.30 horas.

Dónde ver a Ucrania vs. España

El partido de Ucrania vs. España se transmite por Dsports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.