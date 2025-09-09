Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias
El equipo llanero busca el cupo al repechaje recibiendo a los cafeteros.
Venezuela recibe a Colombia. El equipo llanero busca quedarse con el cupo al repechaje. Los cafeteros ya están en el Mundial.
El partidos e jugará en el estadio Monumental de Maturín.
A qué hora es el partido de Venezuela vs. Colombia
El partido de Venezuela vs. Colombia es este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas.
Dónde ver a Venezuela vs. Colombia
El partido de Venezuela vs. Colombia se transmite vía streaming a través de Disney+ Premium y Chilevisión Web.
Lo Último
Lo más leído
1.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.