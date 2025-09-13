Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

Las Vegas volverá a ser el epicentro del boxeo. El Allegiant Stadium se prepara para recibir a Saúl “Canelo” Álvarez, actual campeón indiscutido del peso supermedio, ante Terence Crawford será su rival.

A qué hora es la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

La pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford es este sábado 13 de septiembre, a las 19.00 horas.

Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

La pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se transmite vía streaming a través de Netflix.