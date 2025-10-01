Dos chilenos entre los ocho mejores: Christian Garin y Tomás Barrios avanzan a cuartos de final en Antofagasta

Con buenas noticias para el tenis chileno se desarrolló la jornada de este miércoles en el Dove Men+Care Challenger de Antofagasta, donde Christian Garin (125º) y Tomás Barrios (137º) avanzaron a los cuartos de final del certamen que reparte US$ 100 mil y 75 puntos para el ranking.

El primero en entrar a la cancha fue Barrios, quien no tuvo inconvenientes para superar al argentino Lautaro Midón (267º), por un doble 6-2. El triunfo del chillanejo fue sólido en todas sus líneas.

Un quiebre en el tercer juego y otro en el séptimo bastaron para que Tomi se quedara con el primer set en 31 minutos. Mientras que, en el segundo, que duró 32′, el pupilo de Guillermo Gómez tuvo un intercambio de rupturas con el transandino en el tercer y cuarto game, pero luego todo volvió a su control con un nuevo break en el quinto y otro en el séptimo, para sentenciar el encuentro.

Por el paso a las semifinales, su rival será el paraguayo Daniel Vallejo (267º), quien superó por un doble 6-3 al griego Aristotelis Thanos (463º).

Gago sufre

De fondo, Garin salta a la cancha del Automóvil Club de Antofagasta. Gago se midió con el uruguayo Franco Roncadelli (401º), en un partido donde se le vio nervioso y bastante errático en el comienzo, pero que luego sacó adelante de gran manera, por 2-6, 6-1 y 6-1.

Un quiebre en el segundo juego marcó el trámite de la primera manga para el charrúa, quien aprovechó todas las dudas del nacido en Arica. Así, un nuevo break en el octavo, le puso la lápida al primer set.

Apoyado por el público, el pupilo de Víctor Núñez subió su nivel y en el siguiente parcial mostró lo mejor de su repertorio, bajó ostensiblemente el nivel de errores no forzados. Así, se puso 3-0 en ventaja y, si bien, sufrió un quiebre, respondió con dos más para llevar todo a un último capítulo.

Con la confianza recuperada, Garin no soltó a su rival y con un quiebre en el cuarto juego y otro en el sexto estructuró una valiosa victoria que lo depositó en la ronda de los ocho mejores, donde se medirá con el libanés Hady Habib (175º), quien se impuso al argentino Carlos Zárate (904º), por 3-6, 7-6 (4) y 6-4.

Si ambos tenistas chilenos avanzan, se enfrentar por el paso a la final.