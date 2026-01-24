SUSCRÍBETE POR $1100
    Dos tenistas son detenidos en Brasil por gestos racistas al término de un partido

    En un duelo contra los brasileños Igor Marcondes (376°) y Eduardo Ribeiro (292°), los doblistas de Colombia y Venezuela hicieron actos contra el público y un recogepelotas.

    Diego Donoso
    Dos tenistas son detenidos en Brasil por gestos racistas al término de un partido.

    Un escándalo marcó el Challenger 75 de Itajaí en Brasil, después que en un duelo por los cuartos de final dos tenistas fueron detenidos por supuestamente hacer gestos racistas contra el público y un recogepelotas.

    Los apuntados son los doblistas Luis Martínez (108°) y Cristian Rodríguez (162°), de Venezuela y Colombia respectivamente. Los tenistas se enfrentaron contra los locales Igor Marcondes (376°) y Eduardo Ribeiro (292°), en el court central del torneo, donde los brasileños vencieron por 6 (4)-7, 7-6 (6) y 10-2.

    Al terminar el encuentro, antes de estrechar la mano de sus rivales, uno de los tenistas acusados hizo un gesto discriminatorio mirando hacia los asistentes del partido. Además, personas presentes en el enfrentamiento denunciaron que uno de los doblistas se refirió al recogepelotas como “macaco”.

    Martínez y Rodríguez fueron detenidos por comportamientos racistas en medio de un torneo. Por: @bonfatennis

    Arriesgan cinco años

    Después del partido de cuartos de final, según reportaron medios locales, los organizadores del torneo llamaron a la policía militar para que acompañaran a Martínez y Rodríguez a un hotel de la zona, donde quedaron bajo custodia.

    Los coordinadores del Challenger de Itajaí lanzaron un comunicado para dar a conocer la situación y la propia postura de la competición. “El incidente provocó la intervención inmediata de la Policía Militar, que estuvo presente y tomó las medidas necesarias conforme a la legislación brasileña. El Abierto de Itajaí condena vehementemente el racismo y la discriminación de cualquier tipo”, decía el texto.

    En Brasil, los gestos o dichos racistas son considerados un delito, el cual se sanciona con pena de cárcel entre dos a cinco años. Además, se puede castigar con penas económicas.

