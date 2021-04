El caso Collao no se acaba: la U logra que el equipo español que se lo llevó no pueda fichar en tres ventanas

En Universidad de Chile tienen su mirada puesta en España. Extremadura Unión Deportiva, elenco que milita en la Segunda B del fútbol hispano, no ha cancelado los derechos formativos del portero Gonzalo Collao, quien alguna vez asomó como el gran proyecto de los estudiantiles.

En Azul Azul tomaron medidas. El staff de abogados que trabaja para el club de La Cisterna elevó una petición a la FIFA para que le exigiera al elenco de la comunidad española de Almendralejo que pagara el valor adeudado, considerando que enero de 2020 ya se hicieron de los servicios de Collao. Desde Zúrich se pronunciaron y obligaron al elenco hispano a cancelar de US$ 300 mil, más intereses, otorgándole 45 días al equipo que preside Manuel Franganillo para que se pusiera el día. Los plazos se cumplieron y los españoles no depositaron lo comprometido.

Frente a tal escenario, en la U fueron al tribunal de disciplina de la FIFA. No querían quedarse con las manos vacías, más considerando que el futbolista no salió bien de La Cisterna. El organismo que rige al fútbol mundial ordenó que los hispanos cancelen lo antes posible, con un interés del 5% anual. Por ahora, mientras los de Extremadura no cancelen lo adeudado, no podrán fichar jugadores durante las próximas tres ventanas de traspasos en Europa.

Gonzalo Collao en la U.

El duro presente de Extremadura

Extremadura no lo pasa bien en España. Aquejado de deudas y sueldos impagos, la experiencia de Collao está lejos de ser positiva. El portero nacional ha tenido que convivir con malos resultados futbolísticos, pocos minutos, sueldos impagos, amenazas de desaparición y dirigentes endeudados. El 1 de marzo los jugadores y cuerpo técnico del cuadro español sacaron un comunicado, el cual fue compartido por la Asociación de Futbolistas Españoles, en el cual acusaban sueldos impagos. Su presidente, Franganillo, sorprendió con su respuesta: “Tengo el 100% de las acciones y no quiero venderlo. Voy a llevar al club a la liquidación y hacer que desaparezca. Es lo más correcto”. La presión de los hinchas lo hizo retractarse de sus palabras.

En la U, en tanto, sigue dando vueltas su salida. Más cuando Rodrigo Goldberg, el director deportivo, reconocía que se había llegado a un acuerdo con su renovación . “Negociamos cerca de un mes y aceptamos casi todo; y después nos informó que se iría a Europa. Me da pena que jugadores no quieran jugar en la U. ¿Es mejor irse a jugar a la tercera división en Europa o pelear un puesto en la U?”, fue el análisis de Polaco cuando se hizo pública la partida del joven a mediados de 2019.