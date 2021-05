El Chelsea vence al City en la primera probada de la final de la Champions

El equipo de Tuchel se lleva el partido más esperado del fin de semana. City y Chelsea, cara a cara, en un duelo que servía como la primera probada del encuentro que en 21 días definirá al rey de Europa. Un 1-2 que deja sonriendo a los de Londres, con un pequeño impulso para Estambul (si termina jugándose ahí la definición) y que de paso deja en suspenso la Premier del equipo de Mánchester. Los de Guardiola deberán esperar al United para ver si pueden gritar campeón esta fecha.

Mucho se jugaba en el Etihad este sábado. Más que un partido de liga, era el primer acercamiento del encuentro que todos quieren ver. El factor de que el City podía gritar campeón, un ingrediente extra para el duelo entre millonarios. Quizás fue esa atención la que hizo que ambos salieran a la cancha con equipos secundarios. De los jugadores que estuvieron desde el arranque durante las semifinales europeas de la semana pasada, muy pocos. Guardiola solo repitió dos titulares (Ederson y Dias) y Tuchel por otra parte seis.

La diferencia de puntos del equipo de Mánchester con sus perseguidores permitía ese relajo desde la banca ciudadana. La Premier va a caer tarde o temprano, por lo que cuidar a los jugadores titulares y de paso no dejar que sus rivales tengan la opción de estudiarlos, era lo obvio. Pero pese a esa falta de estrellas, el encuentro no defraudó. El Chelsea buscaba las diagonales de sus extremos. El City transportaba la pelota a su gusto. Los futbolistas no eran los habituales, pero los sistemas no cambian. Son equipos con firma de autor.

El primer gol llegó a los 32′, cuando Sterling aprovechó una contra para empujar el balón dentro del arco de Mendy. Fueron los mejores momentos del equipo celeste, quien en el último suspiro tuvo la opción de estirar la ventaja. Fue desde los doce pasos, ya que Aguero desaprovechó un penal al patearlo a lo panenka. Oportunidad perdida y un cabreo evidente de Guardiola. Momento duro para el argentino, quien sorpresivamente no llevaba la jineta de capitán en el brazo.

Lo peor vino después, cuando a los 63′ el partido lo empató Ziyech, dejando la celebración en incógnita. El City tenía la pelota pero no podía complicar el arco rival, por eso tuvieron que entrar los revulsivos. Pero los azules siguieron siendo mejores. Orden, rapidez y ataque, para dominar el epilogo del partido, incluso le anularon dos goles en menos de cinco minutos. Fue ese empuje el que terminó dándole la victoria al Chelsea cuando en la agonía Marco Alonso anotó el tanto definitivo.

El primer golpe lo da el Chelsea, porque fue mejor y más intenso. Los de Guardiola se durmieron y se quedaron sin nada por ahora. Pueden ser campeones si sus eternos rivales pierden con el Southhampton. Triunfo moral importante, pero el partido de la verdad se juega el 29 de mayo. Tuchel festeja y Pep toma nota.