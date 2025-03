El Chile Classic comienza con dos líderes y los golfistas nacionales lejos de la cima

Una jornada ideal para la práctica del golf se vivió este jueves en el Prince of Wales Country Club, sede por sexta vez del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank. La primera ronda del evento del Korn Ferry Tour comenzó con dos punteros: el argentino Julián Etulain y el estadounidense Spencer Ralston, quienes culminaron su recorrido con una tarjeta de 63 golpes (-8).

“Me sentí cómodo todo el día, cambie el putter esta semana, estuve tratando de buscar un putter con el que el me sintiera cómodo. Encontramos uno y dio resultado hoy. Creo que la única diferencia fue arriba del green. En los últimos años venía pegando bien de tee a green, pero desde que pusimos este putter funcionó muy bien”, señaló el transandino, quien cerró con un águila en el hoyo 18.

El mejor de los chilenos fue Benjamín Saiz-Wenz, quien finalizó T57 (-1), en un día donde se sobrepuso a un muy mal comienzo, con bogeys en los hoyos 11, 14, 1 y 2. Sin embargo, en la recta final del recorrido logró birdies en el tres, cinco, siete, ocho y 18.

Gabriel Morgan y Carlos Bustos, en tanto, terminaron T77 (par). Mientras que Christian Espinoza tuvo una difícil jornada y terminó T140 (+4), por lo que prácticamente un milagro lo podría poner en carrera para superar el corte y seguir avanzando en el certamen que reparte US$ 1 millón.

El emotivo regreso de Alvarado

Benjamín Alvarado tuvo un buen comienzo que ilusionó, pero luego se fue diluyendo y finalizó el día en el puesto T99, con +1, producto de dos birdies en la primera mitad de su recorrido, un doble bogey y un bogey en el hoyo final.

Pese a lo irregular de su actuación, el golfista chileno y exmiembro del PGA, se mostró muy contento. “Estuvo entretenido. De verdad que hace mucho tiempo que no sentía esas mariposas en la guata, así que estuvo súper bien. Partí jugando muy bien, la verdad es que me sentí súper cómodo todo el día, venía dos bajo par tranquilo y lamentablemente en el hoyo 11 mío me quedo totalmente muerta la pelota, terminé salvando un doble bogey y después de eso se me vino un poco cuesta arriba la vuelta”, analizó.

Sobre su desempeño, reveló cuál fue su estrategia en el centenario recinto de La Reina. “Traté de atacar para hacer birdie, pero ya la cancha se estaba poniendo muy dura. Los greens estaban casi imposibles. Apuntar una pelota, dejarla arriba del green si no estaba ya al medio del fairway... Y aún, estando al medio del fairway, era muy difícil dejarla arriba del green. Ahora los greens están muy duros. Y la verdad es que con un par iba a terminar bien y en el hoyo 18 tuve también otra mala suerte y terminé con bogey, así que uno sobre par, pero con todos los cambios que le han hecho a la cancha la verdad es que está mucho más difícil”.

De todos modos, lamentó no haber aprovechado el haber comenzado en la jornada matinal. “Mañana me va a tocar jugar en la tarde. Los greens van a estar más pisados, va a estar más difícil... Había que aprovechar hoy día. Pero fue súper rico volver a sentir esos nervios y los sentí durante toda la vuelta, y estar metido ahí, enfocado 18 hoyos y estar viviendo este ambiente, reencontrarme con toda la gente que prácticamente viví con ellos por 10 años en el Korn Ferry, fue súper emocionante”, confesó el deportista, cuyo objetivo será pasar el corte.