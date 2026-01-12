SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El comunicado de la familia Schapira en su despedida de Azul Azul: “Cerramos una etapa importante”

    La familia, que llegó en 2013 al club, tenía el 21,44% y lo vendió por un total de $ 6.716.606.000 (US$ 7,5 millones) a José Ramón Correa, representante de Sartor en la mesa de la U.

    Por 
    Daniel Bustos
     
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Se acabó un ciclo en Azul Azul. Daniel Schapira y su hijo Eduardo ya no querían seguir en el directorio presidido por Michael Clark, por lo que vendieron sus acciones y dejaron la concesionaria a la que llegaron en 2013. La familia tenía el 21,44%, que fue vendido por un total de $ 6.716.606.000 (US$ 7,5 millones).

    Este lunes, con su salida ya sentenciada del equipo estudiantil, desde los Schapira emitieron un comunicado de despedida. “Hoy cerramos una etapa importante y profundamente significativa para nuestra familia. (...) Nuestra experiencia como accionistas fue, en muchos sentidos, exigente y compleja. Hubo momentos de ilusión, pero también de frustración y desgaste, que marcaron un camino más difícil de lo que imaginamos cuando decidimos involucrarnos en este proyecto. Aun así, nunca perdimos el respeto por la institución ni por su gente, y siempre actuamos con la convicción de que nuestras decisiones buscaban el bien del Club”, comenzaron escribiendo.

    “Queremos agradecer sinceramente a todas las personas con las que compartimos este camino, especialmente a quienes, desde distintos espacios, trabajaron con honestidad, compromiso y vocación por la Universidad de Chile, incluso en los momentos más complejos”, añadieron.

    “Finalmente, le deseamos lo mejor al Club. Que pueda reencontrarse con la estabilidad, la grandeza y el proyecto que su historia merece. Desde donde estemos, seguiremos alentando como siempre, con la esperanza intacta de ver a nuestra querida Universidad de Chile volver a brillar”, cerraron.

    No habrá bloque opositor

    Este lunes se informó que quien compró el porcentaje perteneciente a la familia Schapira fue José Ramón Correa, el abogado que fue nombrado por Clark como director de Azul Azul.

    La confirmación de la compra por parte de Correa llegó durante la tarde, a través de un hecho esencial emitido por la sociedad anónima que administra el fútbol de los estudiantiles. “Con esta fecha, se tomó conocimiento que el director José Ramón Correa Díaz, a través de la sociedad Romántico Viajero SpA, rol único tributario N° 78.220.551-K, controlada por él, adquirió: (i) 9.580.891 acciones serie B de Azul Azul S.A., en remate público realizado por la Bolsa de Comercio de Santiago; y (ii) 19.197 acciones serie B de Azul Azul S.A., por compras en bolsa. En tales circunstancias, Romántico Viajero SpA es titular de un total de 9.600.088 acciones serie B de la Sociedad", establece la carta enviada por Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul, a la presidenta del organismo rector, Solange Berstein.

    Más sobre:FútbolLa UAzul Azul

