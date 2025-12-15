SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    El técnico chileno valoró el orden defensivo de su equipo para rescatar una igualdad sin goles desde Vallecas.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Manuel Pellegrini valoró el punto conseguido en Vallecas.

    A pesar de sacar un empate que aleja al Betis de su objetivo de estar en los puestos de Champions League, Manuel Pellegrini se mostró conforme con el 0-0 en su visita al Rayo Vallecano.

    El Ingeniero analizó el punto conseguido. “Creo que fue un empate justo. Los dos equipos tuvieron un par de posibilidades. Hubo un dominio mayor de balón (del Rayo), pero sin hacernos mucho daño ofensivamente”, comenzó señalando.

    También se refirió nuevamente a la dificultad de la cancha, que es la más estrecha de LaLiga. “Es un campo, como ya lo dije antes, difícil de jugar. Aquí empató Barcelona y Real Madrid y llegamos con la intención de sacar los tres puntos, pero si no se puede ganar, no hay que perder, pero estuvimos muy aplicados defensivamente”, sostuvo.

    Junto con insistir en esa idea, destacó la actuación del arquero Álvaro Valles, clave para mantener el resultado. “Álvaro tuvo una tapada muy buena en el primer tiempo, no sé si era fuera de juego, sí, lo habría revisado, pero fue muy buena. Y creo que también Batalla tuvo un remate de Pablo García, con mucha mucha potencia arriba. Así que yo creo que las opciones fueron más o menos de equilibradas, ellos dominaron un poco más, pero sin ocasiones claras y nosotros estuvimos muy aplicados defensivamente. Quizás nos faltó un poco de creatividad”, confesó.

    “Yo creo que los dos equipos tuvieron muy pocas ocasiones, yo lo miraba más del balón en la zona media, pero no sin hacernos mucho daño tampoco, solo nos faltó creatividad en un campo complicado. Hay días mejores, días peores con el balón, por eso digo que si no se puede ganar, porque no estuvimos finos ofensivamente, hay que estar muy aplicados ofensivamente para no perder”, recalcó.

    También fue consultado por la situación de Diego Llorente, quien debió ser reemplazado por una dolencia a los siete minutos del primer tiempo. “Diego no se ha resentido de su lesión anterior, que fue larga, del tendón; tuvo una en el aductor, una rotura muscular. Vamos a ver de qué gravedad es”, informó.

    El desgaste

    Finalmente, en cuanto al desgaste por estar compitiendo internacionalmente, el DT chileno sostuvo que esta pudo una de las razones de la actuación opaca de este lunes. “Los dos equipos vinieron de jugar el día jueves, llegamos aquí el viernes, Rayo también habrá tenido un viaje largo, era el tercer partido jugábamos en la semana, hoy tenemos que salir nuevamente a jugar afuera...”, indicó.

    Y añadió: “Se va sintiendo a lo mejor el esfuerzo, por eso digo que la aplicación es muy importante, la concentración cuando no se tiene esa creatividad. Hay que buscarlo así por falta de fútbol, por falta de energía o por muchos partidos a lo mejor en estas dos semanas, pero en términos generales, como digo, cuando no se puede ganar, la aplicación defensiva es muy importante”.

    Más sobre:FútbolLaLigaBetisRayo VallecanoManuel Pellegrini

