El director de Ferrari Mattia Binotto deja la escudería tras 28 años

Ferrari ha hecho oficial este martes la salida de Mattia Binotto como director de la scuderia, la cual se producirá de forma oficial el próximo 31 de diciembre.

Tras llegar al equipo del Cavallino Rampante en 1995, el directivo de 53 años llegó a suceder a Maurizio Arrivabene en 2019 como máximo responsable.

Su salida ha sido esperada después de que en la última temporada de la Fórmula Uno perdiera el paso de Red Bull tras un inicio de temporada parejo debido a una serie de errores técnicos y fallas operativas.

“Con el dolor que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados”, comentó en un comunicado.

“Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento. Ha sido muy duro para mí tomar esta decisión”, agregó más adelante.

A su vez, Benedetto Vigna, CEO del cuadro de Maranello, expresó que “me gustaría agradecer a Mattia por sus muchas y excelentes contribuciones durante los 28 años con Ferrari y, en particular, por conseguir que el equipo volviera ser competitivo. Como resultado estamos en una posición sólida para renovar nuestro desafío, sobre todo para hacer felices a nuestros increíbles fans de todo el mundo. Tenemos el objetivo de volver a estar en la cima. Todos aquí en la Scuderia y en la comunidad Ferrari en general le deseamos lo mejor a Mattia para el futuro”, remarcó el directivo.

Ahora, Ferrari deberá salir en busca de un nuevo director de equipo. Y según ha señalado la prensa italiana, uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Frederic Vasseur, actual jefe de Alfa Romeo.

Claro que esta no sería una buena noticia para Carlos Sainz, pues Charles Leclerc, quien tuvo varios desencuentros con Mattia, habría empujado la candidatura del francés, pues son viejos conocidos. Ambos se conocieron en 2018 cuando el monegasco era parte del equipo Sauber, por lo que podría ser considerado como el piloto número 1 de Ferrari en desmedro de Sainz, quien mantenía una mejor relación con Binotto.