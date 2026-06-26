Arturo Salah es uno de los mejores amigos de Manuel Pellegrini. Comparten, por ejemplo, su paso por Universidad de Chile. También fueron parte de la estructura de la Selección en los 90. Esa vez, con el primero a cargo de la Roja. Sin embargo, lo que más los une es la visión que tienen sobre el fútbol. En la práctica, es una herencia: ambos se criaron al alero de Fernando Riera, el técnico que logró el tercer puesto en el Mundial de 1962.

Con ese aval, Salah aborda la máxima aspiración que tiene el fútbol chileno: tentar al Ingeniero para que asuma la conducción de la escuadra nacional. En la actualidad, el cargo lo desempeña Nicolás Córdova, quien mantiene el rótulo de interino. El estratega, por cierto, se ha mostrado partidario de la llegada del actual técnico del Betis.

El drástico consejo de Salah a Manuel Pellegrini: “Por la amistad que tengo con él, preferiría que no venga a sufrir”

Salah abordó la opción de que Pellegrini llegue a Juan Pinto Durán con una particular visión. "Si tú me preguntas a mí por la amistad que tengo con Manuel, preferiría que no venga a sufrir. Pero por el fútbol chileno, ojalá podamos tener un liderazgo como el de Manuel para poder salir del estado en el que estamos”, declaró, en el marco de una entrevista con la radio ADN. No es primera vez que plantea la idea. En diciembre, había expresado una postura similar.

En ese escenario, abordó las dificultades contractuales que conlleva el intento. "Los tiempos son bien difíciles. Cuando vengan las elecciones (para elegir al nuevo presidente de la ANFP) Manuel va a estar en pleno proceso de competencia en la Champions League junto a su equipo. Él tiene contrato hasta julio de 2027”, manifestó.

Salah y Pellegrini, en el busto que recuerda a Fernando Riera (Foto: Photosport) MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

El prolongado interinato

El extimonel del fútbol chileno se refirió, también, a la condición en que está Córdova. "Todo mi respeto por Nico Cordova, podrá tener la idoneidad y todo lo que quiera, pero estamos con una cosa interina hace un año y se está perdiendo tiempo”, expresó.

Su consideración incluye los efectos de no establecer con claridad al conductor del proceso que está realizando la Roja. “Un año perdido es muy difícil, no se recupera. Es como tener un jefe con el cual funcionamos igual, pero no sabemos para donde va la cosa. Es un tremendo problema”, puntualiza.