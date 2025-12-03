El emotivo recuerdo de Claudio Bravo con Nelson Acosta: “Fue de las primeras personas que confió en mí”

Nelson Acosta atraviesa un complicado momento. El exDT de la Roja fue internado el viernes pasado por una baja en su frecuencia cardíaca. “Fue estabilizado, no a nivel óptimo, pero bastante mejor. Como arrastra un Alzheimer que le genera patologías asociadas, fue pasado a la Unidad de Pacientes Críticos, también por un tema de seguridad y resguardo”, explicó Rodrigo Carrasco, jefe de comunicaciones de Clínica Isamédica de Rancagua, el recinto de salud donde se encontraba el otrora entrenador.

“Ha estado varias veces en la clínica, hay que monitorearlo bien y estabilizarlo 100% antes de un eventual alta. No parece ser nada grave, pero hay que estar atento porque es un paciente con antecedentes. Está hospitalizado, estable dentro de su delicado estado de salud”, añadió.

Durante las últimas horas, Claudio Bravo habló de su relación con el exestratega. El excapitán de la Roja recordó sus primeros pasos en la Selección con Acosta al mando. “Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a su persona, fue de las primeras personas que confió en mí, tanto a nivel personal como a nivel profesional dentro del fútbol. Me dio un espaldarazo gigante cuando fueron mis inicios dentro de la Selección”, dijo el exarquero a Canal 13.

En total, fueron 15 partidos los que jugó Bravo en la Roja bajo la tutela de Acosta. Si bien su debut fue en el período de Juvenal Olmos, en la Copa América 2004, el uruguayo le dio la posibilidad de entrar como titular en las Eliminatorias y luego lo mantuvo como su arquero hasta la Copa América 2007.

La historia de la elección de Bravo es uno de los momentos bisagras en la historia de la Roja. “Jugábamos contra Colombia por clasificatorias y por la mañana (Acosta) me llama a su habitación y me dice ‘¿Estás preparado? ¿Quieres jugar? ¿No te vas a cagar? Te necesito y confío en ti. Avísale a tu familia que juegas’”, recordó el exguardameta hace algunos años, en su cuenta de X.

Acosta, poco antes de salir de la imagen pública, también habló de la elección de Bravo en las Eliminatorias. “Cuando vi a Bravo me di cuenta de que llegaría lejos. Nos habían hecho goles de juego áereo y les dije que con Claudio cubriríamos esa falencia”, decía.