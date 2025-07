El exigente régimen de alimentación y ejercicios que provoca la transformación física de Luka Doncic

Luka Doncic protagoniza una de las grandes transformaciones físicas del deporte mundial. El basquetbolista esloveno, estrella de Los Angeles Lakers de la NBA, se prepara para el europeo mientras sigue una severa dieta, además de una estricta rutina de ejercicios, para así prepararse para la ruda temporada que se avecina.

El deportista fue el rostro y eje central de la revista especializada Men’s Health en su versión estadounidense. En las páginas de la edición muestra una mutación física que derriba los mitos y críticas acerca de un potencial sobrepeso.

En el reportaje el eslavo muestra la rutina de entrenamiento que lleva a cabo en un tranquilo pueblo de Croacia junto a su preparador personal Anze Macek, en dobles sesiones de 90 minutos en las que combina ejercicios de pesas, trabajo de agilidad y ejercicios de tiro.

El deportista se ejercita en ayunas, los que combina con series de fuerza hacia la canasta sujeto por una gruesa banda de resistencia atada a la cintura que tira de él en cada intento. Una serie de circuitos, diseñados para incluir un reto en la cancha, además de trabajos específicos en la parte superior e inferior del cuerpo.

Su centro de operaciones está ubicado en el pueblo donde Doncic vacaciona todos los veranos desde su adolescencia. Una pequeña localidad que no contaba con pesas hasta principios de este mes, cuando el staff del jugador llevó mancuernas, barras, discos y balones medicinales.

Un hombre nuevo

En la misma nota periodística, el medio norteamericano Men’s Health describe a cabalidad la transformación que ha tenido el basquetbolista en estas semanas de trabajo en tierras balcánicas.

“Su camiseta Jordan Brand le queda suelta y muestra los nuevos indicios de definición en sus brazos. Se nota en la completa ausencia de fatiga que muestra al pasar de pesos muertos rumanos pesados con mancuernas y saltos laterales, uno tras otro. Y se nota en la forma en que sonríe cuando admite que ha notado su elegante silueta en el espejo. Asiente sutilmente a sus deltoides remodelados durante nuestra entrevista por Zoom”, explica la revista.

Un cambio de actitud que también se refleja en su nuevo discurso. La evidente imagen de reconocerse como un atleta más delgado, espolea una confianza sobre todo lo que viene.

“Solo visualmente, diría que todo mi cuerpo se ve mejor”, advierte el esloveno, quien se entrena dos veces al día mientras sigue una dieta sin gluten y baja en azúcar. Un régimen que incluye al menos 250 gramos de proteína y un batido de leche de almendras al día.

“Si me detengo ahora habrá sido en vano. Cada verano me esfuerzo al máximo para trabajar en diferentes cosas. Obviamente, soy muy competitivo. Este verano fue un poco diferente, ¿sabes?... me motivó a ser aún mejor. Era un ahora o nunca”, asegura el jugador, quien fue fuertemente cuestionado por su estado físico en el final de la temporada de la NBA.

Asimismo, el exjugador de Real Madrid y Dallas Mavericks envía una potente reflexión acerca del cambio de paradigma que advierte en esta nueva etapa en su carrera, mientras su organismo se adapta a esta nueva realidad.

“No todo es saltar alto. Creo que soy muy atlético en otras cosas: en el equilibrio, en el control del cuerpo, en lo que hago al frenar, en la desaceleración. Mi sueño, mi cuerpo, todo en mí... me sentí más descansado”, dijo el eslavo.