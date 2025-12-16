SUSCRÍBETE POR $1100
    El feroz ninguneo de figura española del Flamengo en contra de Real Madrid

    El volante Saúl Ñíguez habló fuerte en la previa del duelo del Mengao ante Paris Saint-Germain, en la final de la Copa Intercontinental.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El jugador de Flamengo Saúl Ñíguez despreció a Real Madrid.

    Flamengo y Paris Saint-Germain protagonizan uno de los partidos más esperados del final de año. El campeón de la Copa Libertadores y el monarca de la Champions League se miden en Qatar, por la final de la Copa Intercontinental.

    En la previa del duelo, una de las figuras del equipo brasileño, el mediocampista español Saúl Ñíguez, entregó sus impresiones después de ganar el torneo sudamericano y el Brasileirao, en su primera temporada con el Mengao.

    “Se queda pequeño decir que Flamengo es un club gigante. Como entidad es bestial, no solo por su infraestructura. Sin embargo, lo que más sorprendente es su afición, es lejos la más grande del mundo en tamaño. He tenido conexión con ellos desde el primer día y espero darles más alegrías en la próxima temporada”, advirtió el ilicitano en conversación con el diario As de España.

    En ese escenario, el duelo ante los parisinos es muy especial para el volante, quien se volverá a encontrar con Luis Enrique, el entrenador de los parisinos, rivales en esta importante final.

    “Coincidí con él (Luis Enrique) en la selección española. Es un entrenador tiene mucha personalidad y se la transmite a su equipo. Este PSG es un equipo con jugadores jóvenes, pero con mucha experiencia. Se saben adaptar al tipo de partido. Desde que está Luis Enrique he visto partidos suyos en París y tiene muchas soluciones para los problemas que plantea el juego. Este será un encuentro muy difícil para nosotros”, explicó el jugador europeo.

    Más que el Madrid

    Pero el exseleccionado de España tiene una fuerte e histórica identificación con Atlético de Madrid, el club que lo formó y con el que consiguió los tres únicos títulos de su palmarés, antes de fichar por elenco carioca.

    En la misma conversación con el medio, comparó a su actual institución con el Real Madrid, la escuadra más ganadora en la historia de la Champions League. En ese ámbito, Ñíguez desestimó la importancia de los merengues respecto de la grandeza del Mengao.

    “Flamengo s más que el Madrid. En realidad, el Madrid no tiene afición. El Madrid es famoso, claro que sí, por lo que ha ganado y se le conoce en todo el mundo, por eso tiene seguidores. Pero vas al estadio y no sientes nada. En cambio, tú vas a Maracaná, un estadio emblemático, y está siempre lleno”, comenzó diciendo el nativo de Elche.

    Asimismo, el jugador confirmó que lo que se vive en el cuadro más popular de Brasil, país con cerca de 220 millones de habitantes, es muy diferente a lo que ha debido enfrentar en su carrera como futbolista.

    “Cuando jugamos fuera de casa, el campo está llenó de hinchas de Flamengo. Hace poco jugamos contra Sport Recife, por ejemplo, y nos mandaron a otro estadio, porque si no nuestra afición no alcanzaba a entrar toda. Y eso que estamos hablando de un vuelo de tres horas y media de duración. Vas a Lima y nuestros hinchas llenan el estadio al ciento por ciento. Y luego ves que la de Palmeiras no lo llena... entonces dices: ‘esta sí es una afición grande’”.

    FútbolFlamengoReal MadridSaúl ÑíguezParis Saint-Germain

