Copa Intercontinental: Erick Pulgar va por un nuevo trofeo entre la molestia de Flamengo y un apretado calendario

Han sido días de festejos para Erick Pulgar y Flamengo. El 29 de noviembre ganaron la Copa Libertadores tras imponerse en una ajustada final en Lima ante Palmeiras. Luego, el 3 de diciembre, vencieron a Ceará y se proclamaron campeones del Brasileirao 2025. Las calles de Río de Janeiro celebraron en apenas cuatro días dos de los trofeos más duros del continente. El sábado 6 jugaron la última fecha de la mencionada Primera División brasileña contra Mirassol y este miércoles saltan otra vez a la cancha: representarán a la Conmebol en la Copa Intercontinental.

Deberán jugar este torneo en Qatar entre celebraciones, viajes y partidos. Esta seguidilla de compromisos desató los reclamos de Luiz Eduardo Baptista, presidente del Fla: “Creo que la Copa Intercontinental es absolutamente injusta. Llegaremos con menos de 20 horas de antelación y perderemos dinero si nos eliminan en la ida. Mira lo que le pasó al Botafogo el año pasado”.

Foto: Flamengo en X

Un calendario poco equilibrado

El equipo de Erick Pulgar hará su estreno este miércoles 10 de diciembre ante Cruz Azul de México, el último campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf. Se verán las caras en el estadio Áhmad bin Ali, de la ciudad de Al-Rayyan, en el denominado Clásico de las Américas.

Sin embargo, cabe destacar que este torneo ya había comenzado hace casi tres meses, y que contaba con seis equipos: PSG (UEFA), Cruz Azul (Concacaf), Al-Ahli (AFC), Pyramids (CAF), Auckland City (Oceanía) y Flamengo (Conmebol). Curiosamente, el torneo arrancó sin saber aún algunos de sus participantes, como fue el caso del Mengao, que se coronó campeón de la Libertadores recién hace una semana y media.

El cuadro del torneo también ha generado discusión. Por la primera ronda, Pyramids FC goleó por 3-0 al Auckland City el 14 de septiembre. Nueve días después, en la segunda ronda, el mencionado Pyramids FC dejó en el camino a Al Ahli tras vencerlo por 3-1, resultado con el que se clasificó al duelo previo a la final. Para ese partido, que se jugará sábado 13 de diciembre, su rival saldrá del cruce entre Flamengo y Cruz Azul, y quien lo gane sacará boletos para la gran final de la Copa Intercontinental, a la que ya está clasificado PSG y que se disputará el próximo miércoles 17 de diciembre.

Es decir, si Erick Pulgar y compañía quieren quedarse con el trofeo, deberán ganar tres partidos en una semana, e imponerse en la final ante un rival que recién estará estrenándose en el certamen. “El otro día hablábamos del Fair Play Financiero. Fair Play Deportivo: no está bien que el equipo campeón de la Libertadores llegue a jugar con menos de 24 horas de antelación, haga un viaje de 15 horas, con 7 horas de diferencia horaria”, reclamó Luiz Eduardo Baptista, presidente del equipo de Río de Janeiro.

Con Pulgar de titular

Lejos de los reclamos, Filipe Luis, el alabado DT de Flamengo, prepara el partido con Erick Pulgar en la mitad de la cancha junto con el experimentado Jorginho. La posible formación para el estreno en la Copa Intercontinental será con: Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro en la defensa; Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Lino en el mediocampo; Bruno Henrique en la delantera.

Foto: Flamengo en X

Al frente, Cruz Azul tendrá a varios viejos conocidos del fútbol chileno. Por ejemplo, el entrenador Nicolás Larcamón tuvo una intrascendente estadía en Antofagasta (2017) y Curicó Unido (2020). Además, Carlos Rotondi jugó en San Luis y Wanderers, mientras que Lorenzo Faravelli tuvo un fugaz paso por Unión Española en 2013.

La alineación que alista el elenco mexicano es con: Andrés Gudiño en la portería; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi en la defensa; Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Omar Campos, José Paradela, Ignacio Rivero en el mediocampo; Gabriel Fernández en la delantera.