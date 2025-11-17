El gesto de Paulo Díaz en el duelo entre River Plate y Vélez Sarsfield que indigna a los hinchas del Millonario

Los últimos meses no han sido los mejores para River Plate ni para Paulo Díaz. La irregularidad del equipo Millonario acabó por complicarlos en el deseo de alcanzar la clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

El chileno ha sido uno de los apuntados en el último tiempo, más aún después de su negativa actuación en el Superclásico contra Boca Junior que le significó quedar marginado del duelo contra Vélez Sarsfield de este fin de semana en el que se jugaban el paso al torneo internacional.

Para conseguirlo, los albirrojos debían esperar algunas combinaciones, pero la principal era conseguir un triunfo en el cierre de la temporada regular. Algo que no lograron al empatar sin goles contra el Fortín.

Por lo mismo, la imagen de Paulo Díaz junto a otros compañeros riendo en uno de los palcos tras ser dejado de lado por Marcelo Gallardo mientras el equipo quedaba fuera del torneo, causó la indignación de los hinchas por la despreocupación mostrada a pesar de que aquello ocurrió en el entretiempo.

😳 SE RIEN LOS MUCHACHOS MIENTRAS RIVER SE QUEDA AFUERA DE LA LIBERTADORES CHE. pic.twitter.com/8hXv93DDa9 — Liga 🏟️ (@LigaARG_) November 16, 2025

Díaz descartado tras el Superclásico

En la previa del duelo contra Vélez, la prensa transandina explicaba las razones por la que Díaz quedó fuera de la convocatoria para el duelo crucial de River Plate. “El rendimiento del chileno en la Bombonera terminó de quitarlo del mapa. Y del mismo modo que la baja del colombiano es otra señal inequívoca de que a fin de año no renovará, lo del Bombero puede interpretarse también como un indicio de final de ciclo”, aseguró Olé.

“Con 9 partidos en el semestre, Díaz perdió el puesto con el repescado Lautaro Rivero, uno de los refuerzos de la cantera que -de vuelta de su cesión en Central Córdoba (SE)- se acopló tan rápido y bien que hasta sumó su primer llamado a la Selección (Lionel Scaloni lo llevó a la gira de octubre por los Estados Unidos; el defensor debutó ante Puerto Rico)”, añadió.

“Aquella imagen de zaguero impenetrable que el chileno había dejado hasta 2024 quedó archivada debajo de varios errores. Su falta de tensión y de criterio al ir a disputar con Milton Giménez la pelota que derivó en el 0-1 ante Boca y su liviandad para dejar pasar una pelota que pudo derivar en un penal en contra en el Súper fueron sus últimas imágenes en campo. Y le alcanzaron al Muñeco para pasar el cutter”, complementó el citado medio.

TyC Sports, a su vez, planteó: “Por caso, el chileno venía de ser titular en el Superclásico en la Bombonera y, ante la suspensión por acumulación de amarillas de Lucas Martínez Quarta, parecía tener su lugar asegurado ante el Fortín. Sin embargo, su mala tarde ante Boca sumado a que hace tiempo fue desplazado por Lautaro Rivero anticiparon lo que en Núñez ya es un secreto a voces: el ciclo de Paulo Díaz en River está agotado”

Las opciones que le quedan a River Plate

Si bien River Plate aún mantiene chances de meterse en la Copa Libertadores 2026, estas se ven complicadas por cómo ha cerrado la temporada. Los Millonarios, considerando todas las competencias, acumulan cuatro partidos sin ganar y solo lo han hecho en dos ocasiones en los últimos 12 partidos.

Las alternativas que le quedan a los albirrojos para meterse en el máximo torneo continental son salir campeón del Clausura 2025 para entrar de forma directa a la fase de grupos o bien esperar que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors lo hagan para clasificar a la fase previa.

Si nada de lo anterior ocurre, River Plate deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana.