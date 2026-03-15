SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El golazo de chilena de Pato Rubio no bastó: Unión Española vuelve a caer y no levanta en el torneo de la B

    En el redebut de Ronald Fuentes como entrenador, los hispanos perdieron por 2-1 ante Deportes Antofagasta, en el norte. En su experiencia en el ascenso, el elenco de Independencia ha perdido tres de cuatro encuentros.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia

    El tránsito de Unión Española por la Liga de Ascenso 2026 no ha sido el más halagüeño. Este domingo sumó una nueva derrota, luego de cambiar la dirección técnica. Ahora con Ronald Fuentes en la banca, los hispanos cayeron con Deportes Antofagasta por 2-1, visitando el estadio Calvo y Bascuñán. Luego de cuatro jornadas del torneo, el cuadro de colonia lleva tres caídas.

    Fue el reestreno del mundialista en Francia 1998 al mando de Unión Española, tomando el relevo de Gonzalo Villagra, quien dejó el primer equipo, aunque sigue ligado a la institución. Los flojos resultados del inicio de temporada propiciaron el cambio en el banquillo, toda vez que el elenco rojo está llamado a ser animador de la categoría.

    En los 38 minutos, Antofagasta abrió el marcador gracias a un autogol de Kevin Contreras, quien se llevó la pelota por delante luego de un rebote del golero Martín Rodríguez. En el segundo periodo, el elenco nortino amplió la diferencia. En los 72′, un cabezazo del venezolano Brayan Hurtado puso el 2-0. En el tiempo añadido, llegó el descuento de la visita. Fue un golazo de chilena convertido por Patricio Rubio.

    “En esta categoría, sobre todo, estos errores puntuales que cometemos el día de hoy, de no salir a un centro, de no tener la marca, nos costó perder el partido. Era un partido parejo, donde ninguno de los dos equipos nos habíamos generado oportunidades de gol. Estos errores puntuales nos llevaron a no lograr el resultado que veníamos a buscar. Por lo menos, sumar un punto”, dijo el entrenador hispano, luego del encuentro.

    Van cuatro fechas y el elenco de Independencia solo ganó en el debut: 2-0 al San Luis de Humberto Suazo. Luego, sucedieron caídas consecutivas ante Deportes Recoleta (2-1), Magallanes (2-1) y Antofagasta (2-1). Tres puntos de 12 posibles es la pobre cosecha de Unión en la Primera B, muy lejos de la pelea por las posiciones de vanguardia.

    En la próxima jornada, el equipo de Ronald Fuentes tiene que recibir a Deportes Puerto Montt, uno de los cuadros de la parte alta de la tabla. Con tres partidos jugados (hasta la fecha), tiene rendimiento ideal: nueve puntos.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de AscensoDeportes AntofagastaUnión EspañolaRonald FuentesPrimera B

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu publica un video para responder a los rumores sobre su supuesta muerte

    Controlan incendio en domicilio en Santiago: indagan posible autoría de uno de los arrendatarios

    Reino Unido analiza apoyar a EE.UU. para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz en medio de la crisis con Irán

    Díaz-Canel advierte que “no habrá impunidad” para el vandalismo tras las protestas en Cuba

    Dónde ver las cintas nominadas a Mejor Película de los Premios Oscar 2026

    El rock intenso y desafiante de Hesse Kassel levanta polvareda en Lollapalooza

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Sistema frontal deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz en el centro-sur del país

    Sistema frontal deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz en el centro-sur del país

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Controlan incendio en domicilio en Santiago: indagan posible autoría de uno de los arrendatarios
    Chile

    Controlan incendio en domicilio en Santiago: indagan posible autoría de uno de los arrendatarios

    Sistema frontal deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz en el centro-sur del país

    Hay dos detenidos: PDI indaga homicidio de joven de 24 años en Curicó

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra
    Negocios

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    Quiroz anuncia oficio para reducción de gasto en ministerios por US$4.000 millones

    Del pitch al micrófono: por qué algunos emprendedores están lanzando su propio podcastp

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Pellegrini valora la reacción del Betis ante Celta y apunta a la Europa League: “Nos servirá para retomar confianza”
    El Deportivo

    Pellegrini valora la reacción del Betis ante Celta y apunta a la Europa League: “Nos servirá para retomar confianza”

    El golazo de chilena de Pato Rubio no bastó: Unión Española vuelve a caer y no levanta en el torneo de la B

    El Betis de Pellegrini sigue trabado: el Ingeniero completa un mes sin ganar tras opaco empate ante Celta de Vigo

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Dónde ver las cintas nominadas a Mejor Película de los Premios Oscar 2026
    Cultura y entretención

    Dónde ver las cintas nominadas a Mejor Película de los Premios Oscar 2026

    El rock intenso y desafiante de Hesse Kassel levanta polvareda en Lollapalooza

    De Chayanne a la ELO: la ecléctica y calurosa tarde de Cristóbal Briceño en el escenario de Lollapalooza

    Netanyahu publica un video para responder a los rumores sobre su supuesta muerte
    Mundo

    Netanyahu publica un video para responder a los rumores sobre su supuesta muerte

    Reino Unido analiza apoyar a EE.UU. para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz en medio de la crisis con Irán

    Díaz-Canel advierte que “no habrá impunidad” para el vandalismo tras las protestas en Cuba

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra