El golazo de chilena de Pato Rubio no bastó: Unión Española vuelve a caer y no levanta en el torneo de la B

El tránsito de Unión Española por la Liga de Ascenso 2026 no ha sido el más halagüeño. Este domingo sumó una nueva derrota, luego de cambiar la dirección técnica. Ahora con Ronald Fuentes en la banca, los hispanos cayeron con Deportes Antofagasta por 2-1, visitando el estadio Calvo y Bascuñán. Luego de cuatro jornadas del torneo, el cuadro de colonia lleva tres caídas.

Fue el reestreno del mundialista en Francia 1998 al mando de Unión Española, tomando el relevo de Gonzalo Villagra, quien dejó el primer equipo, aunque sigue ligado a la institución. Los flojos resultados del inicio de temporada propiciaron el cambio en el banquillo, toda vez que el elenco rojo está llamado a ser animador de la categoría.

En los 38 minutos, Antofagasta abrió el marcador gracias a un autogol de Kevin Contreras, quien se llevó la pelota por delante luego de un rebote del golero Martín Rodríguez. En el segundo periodo, el elenco nortino amplió la diferencia. En los 72′, un cabezazo del venezolano Brayan Hurtado puso el 2-0. En el tiempo añadido, llegó el descuento de la visita. Fue un golazo de chilena convertido por Patricio Rubio.

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Este es el compacto del 2-1 que conquistó Deportes Antofagasta ante Unión Española, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 4 en la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



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“En esta categoría, sobre todo, estos errores puntuales que cometemos el día de hoy, de no salir a un centro, de no tener la marca, nos costó perder el partido. Era un partido parejo, donde ninguno de los dos equipos nos habíamos generado oportunidades de gol. Estos errores puntuales nos llevaron a no lograr el resultado que veníamos a buscar. Por lo menos, sumar un punto”, dijo el entrenador hispano, luego del encuentro.

Van cuatro fechas y el elenco de Independencia solo ganó en el debut: 2-0 al San Luis de Humberto Suazo. Luego, sucedieron caídas consecutivas ante Deportes Recoleta (2-1), Magallanes (2-1) y Antofagasta (2-1). Tres puntos de 12 posibles es la pobre cosecha de Unión en la Primera B, muy lejos de la pelea por las posiciones de vanguardia.

En la próxima jornada, el equipo de Ronald Fuentes tiene que recibir a Deportes Puerto Montt, uno de los cuadros de la parte alta de la tabla. Con tres partidos jugados (hasta la fecha), tiene rendimiento ideal: nueve puntos.