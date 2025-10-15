El insólito blooper que protagonizaron Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes en las Eliminatorias europeas

Portugal no pudo asegurar este martes la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. El conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo acabó igualando 2-2 contra Hungría, lo que postergó la celebración en Lisboa.

El conjunto visitante fue el que logró ponerse arriba en el marcador antes de los diez minutos. Tras un fallo de Diogo Costa, Atila Szalai colocó el 1-0 en el marcador.

De inmediato los lusos fueron a buscar el empate. Claro que en ese intento se dio una insólita situación que involucró a CR7 y a Nuno Mendes.

En el minuto 14 del partido, ambos futbolistas se reunieron para la ejecución de un tiro libre muy cerca del área. El ex Real Madrid se posicionó para enviar el centro al área, mientras que Mendes amenazaba con un tiro directo.

Claro que toda la preparación de los ensayos quedó arruinada. El lateral izquierdo del PSG golpeó el balón, como si quisiera dar un pase sin que Ronaldo fuera a buscar la pelota. De hecho, por un momento el delantero quedó paralizado y abriendo los brazos pidiendo explicaciones.

Al final, el balón quedó en manos de un jugado de Hungría que despejó el balón hacia un costado.

Tras aquello, Portugal pudo reaccionar y consiguió dar vuelta el resultado con un doblete de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en el tiempo adicional Dominik Szoboszlai ahogó la celebración de los lusos al decretar el 2-2 definitivo.

De esta manera, el próximo 13 de noviembre, Portugal intentará clasificar al Mundial de 2026 en su visita a Irlanda y, de no lograrlo, tendrá una nueva oportunidad en Lisboa frente a Armenia tres días más tarde. Hungría, en tanto, marcha segunda en la zona y deberá ganar sus dos partidos y esperar que los lusos caigan en sus dos presentaciones.

En cuanto a sus números personales, Cristiano Ronaldo continúa en carrera para alcanzar los 1000 goles. El portugués lleva en total 948 tantos convertidos en 1291 partidos oficiales. Su perseguidor es nada menos que Lionel Messi, quien acumula 886 festejos en 1128 encuentros.

El análisis de Roberto Martínez

Tras el partido, el técnico de Portugal, Roberto Martínez, analizó el empate y mostró su optimismo de cara a los próximos encuentros. Tras ser consultado sobre qué falló en la estrategia, el DT afirmó que “creo que fue una decisión intentar llegar al final del partido, donde pudiéramos defender con más pragmatismo. Ese no es nuestro estilo; nuestro estilo es tener el balón. No podemos cambiar quiénes somos para intentar llegar al final. Necesitamos entender lo que pasó para que, como equipo, como vestuario, podamos gestionar los partidos restantes”.

Sobre los duelos que se vienen en la próxima fecha FIFA, aseguró que “tendremos dos partidos más, uno de ellos ante nuestra afición. No se trata de perder la confianza. Es doloroso, nuestro objetivo era completar la clasificación ante nuestra afición, pero en realidad, para prepararnos para el Mundial, es mejor tener dos partidos oficiales en noviembre. No es una situación negativa para los jugadores. Seguiremos siendo un equipo comprometido que trabaja muy bien. A estas alturas, tenemos cuatro puntos; ahora tenemos que preparar al equipo para los partidos de noviembre”, cerró.