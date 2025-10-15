SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El insólito blooper que protagonizaron Cristiano Ronaldo y Nuno Mendes en las Eliminatorias europeas

Con el marcador en contra, ambos jugadores se reunieron para ejecutar un tiro libre con una jugada preparada. Claro que la ejecución estuvo lejos de ser la adecuada.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Captura de video. pc

Portugal no pudo asegurar este martes la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. El conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo acabó igualando 2-2 contra Hungría, lo que postergó la celebración en Lisboa.

El conjunto visitante fue el que logró ponerse arriba en el marcador antes de los diez minutos. Tras un fallo de Diogo Costa, Atila Szalai colocó el 1-0 en el marcador.

De inmediato los lusos fueron a buscar el empate. Claro que en ese intento se dio una insólita situación que involucró a CR7 y a Nuno Mendes.

En el minuto 14 del partido, ambos futbolistas se reunieron para la ejecución de un tiro libre muy cerca del área. El ex Real Madrid se posicionó para enviar el centro al área, mientras que Mendes amenazaba con un tiro directo.

Claro que toda la preparación de los ensayos quedó arruinada. El lateral izquierdo del PSG golpeó el balón, como si quisiera dar un pase sin que Ronaldo fuera a buscar la pelota. De hecho, por un momento el delantero quedó paralizado y abriendo los brazos pidiendo explicaciones.

Al final, el balón quedó en manos de un jugado de Hungría que despejó el balón hacia un costado.

Tras aquello, Portugal pudo reaccionar y consiguió dar vuelta el resultado con un doblete de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en el tiempo adicional Dominik Szoboszlai ahogó la celebración de los lusos al decretar el 2-2 definitivo.

De esta manera, el próximo 13 de noviembre, Portugal intentará clasificar al Mundial de 2026 en su visita a Irlanda y, de no lograrlo, tendrá una nueva oportunidad en Lisboa frente a Armenia tres días más tarde. Hungría, en tanto, marcha segunda en la zona y deberá ganar sus dos partidos y esperar que los lusos caigan en sus dos presentaciones.

En cuanto a sus números personales, Cristiano Ronaldo continúa en carrera para alcanzar los 1000 goles. El portugués lleva en total 948 tantos convertidos en 1291 partidos oficiales. Su perseguidor es nada menos que Lionel Messi, quien acumula 886 festejos en 1128 encuentros.

El análisis de Roberto Martínez

Tras el partido, el técnico de Portugal, Roberto Martínez, analizó el empate y mostró su optimismo de cara a los próximos encuentros. Tras ser consultado sobre qué falló en la estrategia, el DT afirmó que “creo que fue una decisión intentar llegar al final del partido, donde pudiéramos defender con más pragmatismo. Ese no es nuestro estilo; nuestro estilo es tener el balón. No podemos cambiar quiénes somos para intentar llegar al final. Necesitamos entender lo que pasó para que, como equipo, como vestuario, podamos gestionar los partidos restantes”.

Sobre los duelos que se vienen en la próxima fecha FIFA, aseguró que “tendremos dos partidos más, uno de ellos ante nuestra afición. No se trata de perder la confianza. Es doloroso, nuestro objetivo era completar la clasificación ante nuestra afición, pero en realidad, para prepararnos para el Mundial, es mejor tener dos partidos oficiales en noviembre. No es una situación negativa para los jugadores. Seguiremos siendo un equipo comprometido que trabaja muy bien. A estas alturas, tenemos cuatro puntos; ahora tenemos que preparar al equipo para los partidos de noviembre”, cerró.

Lee también:

Más sobre:FútbolCristiano RonaldoNuno MendesEliminatoriasPortugal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos

En la antesala de conmemoración: la alusión al 18-O durante ceremonia en La Moneda

ProCultura: cómo las pesquisas contra Orrego se pusieron cuesta arriba para la Fiscalía de Antofagasta

Canciller y silencio del Presidente Boric por Nobel de Machado: “Yo me expresé en nombre del gobierno”

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

Il Volo “Live in Concert 2026” llega a Gran Arena Monticello

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos
Chile

Tras informe error de cálculo en cuentas de luz: Cariola afirma que advirtieron escenario de cobros excesivos

En la antesala de conmemoración: la alusión al 18-O durante ceremonia en La Moneda

ProCultura: cómo las pesquisas contra Orrego se pusieron cuesta arriba para la Fiscalía de Antofagasta

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027
Negocios

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027

Fondos generacionales: ¿determinísticos o adaptativos?

El centro comercial más caro de Santiago que sale a remate este año

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique
El Deportivo

Fernando Díaz denuncia al Ministerio Público a los barristas que invadieron el entrenamiento de Deportes Iquique

Sifup reitera su compromiso con la Segunda División tras la sanción que condena al SAU a abandonar el profesionalismo

Jugará por primera vez en el país: Chile Open confirma en su cuadro principal a un extop ten y finalista de Wimbledon

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile
Cultura y entretención

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

Il Volo “Live in Concert 2026” llega a Gran Arena Monticello

Alex Anwandter y Dënver encabezan Open Blondie 2025

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”
Mundo

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Cifra récord de bebés de padres extranjeros en Japón alivia caída de la natalidad en medio de debate sobre la migración

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo