El Deportivo

“Un hito negativo sin precedentes”: la reacción de la prensa a la histórica derrota del Brasil de Ancelotti ante Japón

El scratch, comandado por el DT italiano, se imponía por 2-0 en el duelo amistoso, pero fueron los Samuráis los que lograron quedarse con la victoria tras dar vuelta el compromiso.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
Foto: JFA.

Una jornada para el olvido tuvieron la selección de Brasil y Carlo Ancelotti en el duelo amistoso en el que se enfrentaron contra Japón. La escuadra asiática caía por 0-2 en Tokio, pero reaccionó y logró dar vuelta el marcador para imponerse por primera vez al scratch.

Ante esta situación, la prensa internacional hizo eco de la situación. En Brasil, Lance acusó en su titular: “La defensa comete muchos errores, Brasil da la vuelta y pierde ante Japón por primera vez”.

Más adelante agregan que “la noche fue especialmente desafortunada para Fabrício Bruno, quien tuvo un papel directo en dos de los tres goles japoneses”.

También entregaron la responsabilidad al sector defensivo por la caída. “El 2-0 de la primera mitad parecía allanar el camino para una victoria cómoda, lo que habría facilitado las observaciones de Carlo Ancelotti. Pero entonces la defensa, un área clave considerada crucial por el técnico italiano, comenzó a desmoronarse. Fabrício Bruno fue clave en esto”, acusaron.

Globoesporte, en tanto, habló de una “noche amarga” en Tokio. Si bien destacaron que el primer tiempo fue “de manual” para conseguir el 2-0, no pudieron repetir lo mismo en el complemento: “pesadilla en la segunda mitad”, lanzaron.

“La imponencia del primer tiempo desapareció en cuanto el árbitro pitó el inicio de la segunda parte. La prueba continuó, y Brasil perdió su identidad demostrada. Mejor para Japón, que creció y logró una remontada inesperada ante más de 44.000 aficionados. Todo comenzó con un error de Fabrício Bruno, quien falló un pase y cedió el balón a Minamino dentro del área en el minuto seis para reducir la diferencia”, continuaron.

“El gol energizó al equipo local, que reforzó la defensa y ganó más posesión. Brasil, por su parte, perdió su posición en el mediocampo, especialmente con la salida de Bruno Guimarães, y se vio sorprendido. El empate llegó en el minuto 16 por mediación de Nakamura; Fabrício Bruno incluso intentó despejar el balón antes del gol. La victoria japonesa se selló en el minuto 25, con un gol de Ueda, quien batió a Beraldo en el aire y a Hugo Souza”, cerraron.

Más allá de Brasil

Lo histórico de la derrota de brasil bajo el mando de Carlo Ancelotti también fue reflejado en otros países. En Argentina, Infobae remarcó que “la selección brasileña de fútbol profundizó su actual crisis deportiva con un hito negativo sin precedentes: perdió por primera vez en la historia un partido ante Japón. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti estaba 2-0 arriba en el amistoso disputado en el estadio Ajinomoto de Tokio, pero después de un par de bloopers insólitos los orientales llegaron a la igualdad y lo terminaron dando vuelta 3-2”.

TyC Sports, por su parte, expuso: “el estadio Ajinomoto de Tokio fue testigo de un encuentro para la posteridad. Es que la selección de Japón venció 3-2 a Brasil en lo que fue el primer triunfo de los nipones sobre los sudamericanos en la historia. No solo eso, sino que los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron dos goles de ventaja que finalmente no supieron mantener”.

En España, Marca informó que “Japón tiró de épica y venció, por primera vez en su historia, a la Brasil de Vinicius Jr, Rodrygo y compañía, tras remontar un 0-2 en la primera parte”.

“Japón se terminó llevando este amistoso, que aunque no sirva para las clasificaciones, si que baja de la nube a Brasil tras la goleada a Corea y demuestra una vez más el buen bloque que es Japón. Para los nipones se trata de la primera victoria de su historia ante Brasil, convirtiéndolo en un triunfo de mucho peso, poco antes del Mundial de 2026”, concluyeron.

