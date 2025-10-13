SUSCRÍBETE
El insólito caso de San Marino: ser goleados los acerca al Mundial de 2026

Si la Serenissima es superada por un amplio margen frente a Rumania puede meterse en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El insólito caso de San Marino: ser goleados los acerca al Mundial de 2026. . Por @FSGC_official

San Marino, el pequeño país enclavado en el norte de Italia, conocido en el mundo del fútbol más por sus goleadas recibidas que por victorias, podría convertirse en un protagonista inesperado en las Eliminatorias hacia el Mundial 2026. La idea, a primera vista, suena a broma: un equipo que históricamente ha perdido casi todos sus encuentros podría disputar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo y para eso debe ser goleado. La compleja estructura del torneo clasificatorio deja abierta una puerta, y los números aún le sonríen a la Serenissima.

El sistema de la UEFA para 2026 combina las clasificatorias con los resultados de la Nations League, generando escenarios inéditos. En esta edición, los 53 equipos europeos se distribuyen en grupos de cuatro o cinco selecciones. El líder de cada grupo obtiene un pase directo al Mundial. Los segundos avanzan a un repechaje interno, una fase que incluye a 16 equipos y que ofrece una última oportunidad de clasificación. A estos se suman cuatro plazas adicionales: se otorgan a los de la Nations League 2023-24 que no hayan terminado entre los dos primeros de sus grupos clasificatorios.

Es en este laberinto matemático donde surge la posibilidad de San Marino. A falta de un partido, el conjunto europeo se enfrentará a Rumania, actualmente tercero en su grupo con 10 puntos, detrás de Austria (15) y Bosnia (13). En términos simples, si San Marino es derrotado de forma abultada, afectaría la diferencia de gol de Rumania y podría liberar un cupo de los asignados a los campeones de la Nations League. Esto, a su vez, abriría la puerta para que el seleccionado más modesto de Europa acceda al repechaje, un paso previo antes del Mundial. Así, con una goleada en su contra.

Aunque la probabilidad de que San Marino avance sigue siendo remota, el solo hecho de considerarlo es un testimonio del carácter imprevisible del fútbol y del impacto de los nuevos formatos de competencia. Históricamente, la nación de 33.642 habitantes ocupa un lugar particular en el fútbol mundial. Con numerosas derrotas por amplios márgenes, ha figurado siempre en las estadísticas de rendimiento negativo.

FútbolFútbol InternacionalSan MarinoSelección de San MarinoEliminatoriasMundial 2026

