El irónico comentario del técnico de Botafogo tras clasificar a los octavos de final en el Mundial de Clubes

Botafogo, último campeón de la Copa Libertadores, ya se metió entre los 16 mejores equipos del Mundial de Clubes. Pese a caer por la cuenta mínima ante Atlético de Madrid, el resultado dejó eliminado a los españoles y a los cariocas en octavos, instancia en la que se medirá a Palmeiras.

“El equipo europeo tiene una plantilla muy fuerte, un equipo que siempre pelea los primeros lugares en España. Pero no fue el partido que esperábamos en cuanto a resultados. La clasificación es lo que más rescatamos”, explicó Renato Paiva, DT del equipo brasileño, tras meterse en octavos.

De esa manera, el país más grande de Sudamérica mete a uno de sus cuatro equipos en la segunda ronda del torneo, lo mismo que más tarde hizo Palmeiras de Sao Paulo. Siempre a la espera de que hagan Flamengo y Fluminense.

“Brasil es un país enorme, con un estilo de fútbol muy especial y muchos buenos jugadores. Produce jugadores talentosos para el mundo y cuenta con excelentes entrenadores. Incluso los entrenadores extranjeros que vienen a Brasil son buenos. Estamos ayudando a mostrar la esencia de Brasil. Mucha gente piensa que Brasil es más débil de lo que realmente es. Tenemos un campeonato muy difícil y estamos muy orgullosos de representar a Brasil”, advirtió el entrenador portugués de O Fogao.

Consultado sobre la importancia del torneo, Paiva aclaró que “es una competición que enfrenta regularmente a diferentes continentes. Hay 32 equipos que representan a muchos continentes. Esto no define con exactitud qué continente es el mejor, pero da ejemplos. Me gusta mucho lo que está haciendo mi equipo, también lo que hacen los equipos brasileños. Me gusta la organización; no está fallando en absoluto”.

Además, agregó que “quizás, jugar en este momento sea muy difícil para los jugadores, pero entiendo que los tiempos deben ser los mismos que en otros continentes. Es una competición muy interesante que nos plantea un gran reto. La organización, la idea y los equipos son de primera. Estoy muy contento de estar aquí y orgulloso del trabajo de mi equipo”.

Irónico mensaje

Lo cierto es que el actual campeón de la Copa Libertadores debió enfrentar uno de los grupos más complicados de la competencia norteamericana. Compromiso que lo llevó a enfrentarse a dos equipos europeos, uno de ellos el actual monarca de la Champions League.

Pero la escuadra carioca pasó la prueba con holgura. Incluso, se dio el lujo de vencer a Paris Saint-Germain para encaminar esta clasificación a octavos, ronda en la que se medirá a sus compatriotas de Palmeiras.

“Voy a ser incisivo e irónico: si hubiera dicho en Brasil que vamos a pasar, me habrían dejado en ridículo, todos me habrían criticado. Pero hicimos lo que nadie esperaba y debemos agradecérselo a la afición del Botafogo, que debe estar orgullosa de este grupo y también del fútbol brasileño”, reconoció Paiva, DT de O Fogao.

Asimismo, advirtió que “ahora nos toca descansar. Debemos recuperarnos, porque los partidos están agobiando a los jugadores, así que debemos ser muy cuidadosos y sensibles con su recuperación. Hoy fue casi un partido de eliminación directa”.

LEE TAMBIÉN