    El Deportivo

    El mejor lujo de Cristiano Ronaldo: la fastuosa mansión que se construyó CR7 en Portugal

    El delantero del Al-Nassr invierte sus ganancias. En Lisboa, concreta un sueño: una vivienda llena de las mejores comodidades disponibles.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Cristiano Ronaldo festeja un gol por Portugal.

    Cristiano Ronaldo es sinónimo de lujo. En la cancha, por la destreza que muestra cada vez que tiene el balón y por la osadía para realizar lo se que le atraviese por la mente, generalmente con éxito. Fuera de ella, porque el talento que derrocha le ha permitido transformarse en uno de los futbolistas más acaudalados del mundo y, por ende, permitirse cuanta excentricidad se le ocurra.

    El delantero, quien hoy milita en el Al-Nassr, de Arabia Saudita, concreta un sueño. En Cascais, a 30 kilómetros de Lisboa, la capital de Portugal, el astro se construye una mansión. Aunque la sola referencia conduce a imaginarse la magnitud de la obra, los detalles dan la precisión respecto de las singularidades que tendrá.

    El mejor lujo de Cristiano Ronaldo: la fastuosa mansión que se construyó CR7 en Portugal

    La señal es clara: en algún momento, CR7 volverá a su país. Y lo hará a un lugar proporcional a la estatura que ha alcanzado en su carrera deportiva. Una referencia concreta es la inversión que ha implicado la edificación: US$ 39 millones.

    La construcción tardó tres años. Entre sus múltiples características figuran una piscina cubierta y otra de cristal al aire libre, además de un gigantesco garaje para estacionar la colección de autos de lujo del jugador.

    Sin embargo, de acuerdo a lo que publicó el sitio A Bola, la mayor excentricidad es que la grifería es de oro.

    Por cierto, no se trata de la única propiedad del exgoleador del Real Madrid, el Manchester United y la Juventus. Hace poco, junto a su mujer, Georgina Rodríguez, habían adquirido una casa en The Red Sea Residences, ubicadas en pleno Mar Rojo, en un lugar al que solo se puede acceder en barco privado o en hidroavión.

    “El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural;es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”, declaró en esa oportunidad.

