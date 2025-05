El mensaje de Jorge Almirón tras la voltereta de Aníbal Mosa: “No soy un tipo que se cae anímicamente”

Jorge Almirón volvió a hablar. Tras la victoria 1-0 de Colo Colo ante Atlético Bucaramanga, que le dio un sabor un poco menos amargo a la despedida de la Copa Libertadores, el DT volvió a enfrentar a los medios, aunque con una particular postura.

Sobre el partido, el estratega manifestó su alegría por el resultado. “En general fue un buen partido y lo ganamos con claridad, creo que fuimos superiores al rival y mereciamos el triunfo”, expresó.

Sin embargo, cuando fue requerido sobre sus sensaciones tras la decisión de Aníbal Mosa de ratificarlo tras no poder despedirlo, el transandino se excusó de comentar la situación. “Voy a hablar del partido de hoy, me gustó el equipo como jugó. La verdad que estamos contentos, necesitamos este triunfo. El equipo lo trabajó muy bien y bueno, era importante. A nivel internacional hace rato no ganábamos y después de lo que pasó con Fortaleza aquí en nuestra cancha, la suspensión, la quita de puntos, era importante ganar, representar bien a Colo a Colo”, respondió.

Eso sí, valoró a sus dirigidos y los gestos que tuvieron con él en estos días difíciles. “Para mí fue especial la demostración de los jugadores porque fue espontáneo. Así que bueno, agradecido, muy contento. La relación con ellos es espectacular. Todos los días trabajamos bien, más allá de cualquier resultado. Yo confío en mi equipo, en los jugadores, antes de los partidos y después los resultados. Si son a favor o en contra, yo sigo confiando. No soy de dudar de las personas”, expresó.

Optimismo

Posteriormente, el estratega dio luces sobre su estado de ánimo. “Yo normalmente no soy un tipo que se cae anímicamente, nunca. Estoy con mucho tiempo en la profesión. Estoy muy contento de representar a un club muy grande. Para mí es un orgullo representar esta camiseta”, agregó.

Finalmente, se mostró optimista sobre el futuro. “Creo que con el correr de los partidos van a ir mejorando cosas porque tienen un buen nivel y pueden seguir mejorando. Así que bueno, anímicamente siempre estoy bien”, concluyó.