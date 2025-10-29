SUSCRÍBETE
El Deportivo

El movimiento paralímpico del continente elige a sus autoridades

La III Asamblea General del Comité Paralímpico Panamericano concluye este jueves en Santiago.

Por 
El Deportivo
El movimiento paralímpico del continente elige a sus autoridades.

En el marco de la III Asamblea General del Comité Paralímpico de las Américas (AmPC), Juan Pablo Salazar, director de Inclusión de Personas con Discapacidad de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), se refirió al desarrollo que ha experimentado el paralimpismo a nivel de la región, la capacidad que ha demostrado Chile como país organizador y las perspectivas de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

Sobre la circunstancia directiva, dijo: “La asamblea general ya lo siento como un evento de familia, porque son los presidentes de los comités paralímpicos nacionales de 30 países, que se ha convertido en un movimiento cada vez más profesional, con una mayor fortaleza técnica y con una visión de desarrollo a largo plazo. El trabajo que han hecho el presidente Julio César Ávila con su comité ejecutivo va más allá de solamente la organización de megaeventos deportivos, si no que apunta al desarrollo global de la actividad, perspectiva a la que hemos podido contribuir desde CAF”.

La asamblea, desarrollada entre el 29 y 30 de octubre en Santiago, tiene por objetivo revisar los avances del movimiento paralímpico en la región y elegir a las nuevas autoridades del Comité Paralímpico de las Américas.

En paralelo, las demás delegaciones participantes destacaron el trabajo colaborativo entre el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Comité Paralímpico de Chile, que ha permitido consolidar una política de inclusión y visibilidad para los Para atletas jóvenes del continente.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que comienzan este viernes, reunirán a más de mil deportistas de 27 países, en competencias distribuidas entre la Región Metropolitana y la Región de O’Higgins. Será la primera vez que Chile organiza este evento, convirtiéndose en el primer país de América en haber albergado los tres hitos paralímpicos continentales: los Juegos Parasuramericanos Santiago 2014, Parapanamericanos Santiago 2023 y los Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

