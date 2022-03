El Pelado Termo no encuentra el rumbo: el momento más difícil de Paulucci al mando de la UC

El tetracampeón del fútbol chileno atraviesa por uno de sus momentos más difíciles desde el inicio de su época dorada. La Universidad Católica de Cristian Paulucci no encuentra el rumbo en el Torneo Nacional. Un equipo que, en la presente edición del campeonato, registra tres triunfos y la misma cantidad de derrotas, siendo estas últimas de manera consecutiva. El peor momento de un cuadro cruzado que no estaba acostumbrado a perder y que, de momento, no logra salir del agujero negro en el que se ve hundido.

Los precordilleranos están muy lejos del nivel mostrado a finales de 2021, el cual le permitió remontar los puntos necesarios para arrebatarle el título a Colo Colo. El juego de los de Las Condes va en baja. Un conjunto sin ideas, sin gol y que se está acostumbrando a perder. Su propuesta ya es conocida por sus adversarios y su entrenador no ha podido cumplir con la tarea de mejorar aquello.

El Pelado Termo parece haber perdido el foco y su desesperación ya quedó en evidencia. Tras la caída ante Everton en San Carlos de Apoquindo, el estratega se fue expulsado por reclamos al árbitro del compromiso. Poco, eso sí, tenía para reclamar el transandino, pues su escuadra se vio superada de principio a fin por un rival que, sin demasiado fútbol, la golpeó en el momento preciso, tal como lo hicieron Palestino y Cobresal.

El mismo DT ya había advertido que no sería fácil mantenerse. “Nos estamos reinventando en el éxito y los equipos rivales nos quieren ganar más. Para ello redoblan esfuerzos, y es lógico, yo haría lo mismo”, declaró el argentino luego de la derrota frente al cuadro minero, en El Salvador. Lo cierto es que los cruzados están irreconocibles. Muy por debajo de lo que exhibieron al término de la temporada pasada y toda responsabilidad recae sobre Paulucci, quien no ha sabido reinventar al equipo.

Los referentes, en baja

A la incapacidad del técnico de darle un nuevo aire a sus pupilos, se suma el bajón futbolístico de los referentes. Esos que no suelen defraudar. Jugadores como José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro y Fernado Zampedri no han conseguido destacar como lo venían haciendo. Su desempeño ha sido opaco, por lo que una de las misiones del DT es recuperar a sus figuras.

El rendimiento exhibido por los experimentados sorprende para mal. El Chapa se nota lento, tanto en las proyecciones como en las marcas. Su carril hoy no le da garantías a una UC que sufre en demasía por los costados y, sobre todo, en los contragolpes.

El caso de Lanaro, quien no ha disputado los últimos dos encuentros por lesión, es similar. El zaguero no le da seguridad a los precordilleranos. Principalmente, porque siempre juega al límite en el área, lo que ya le ha costado a los cruzados penales en contra frente a Coquimbo Unido, Unión Española y Palestino.

Zampedri, en tanto, comenzó bien, pero ha ido decayendo a medida que el campeonato avanza. Pese a que registra cuatro conquistas, tres de ellas han sido mediante lanzamiento penal. El Toro no ha podido gravitar en el ataque cruzado, en el que generalmente destaca, con goles y buen toque.

Paulucci, además, no tiene la mejor de las relaciones con uno de los que arribó en 2021 y estuvo llamado a ser figura, lo que finalmente no ocurrió. Ese jugador es Fabián Orellana, quien dejó el fútbol europeo para firmar en el conjunto de la franja. El Histórico recién fue citado por primera vez en el torneo ante Cobresal y la fecha siguiente, frente a Everton, nuevamente quedó fuera de la nómina. Todas sus ausencias en la presente temporada fueron por decisión técnica.

Los refuerzos tampoco han logrado darle pelea a los titulares habituales. La UC fichó a Sebastián Galani, Lucas Melano, Nicolás Peranic, Cristián Cuevas, Yamil Asad y Nehuén Paz. De ellos, solo este último ha sido desde la partida en un encuentro. Y solo porque la emergencia obligó a que así fuera, pues Branco Ampuero y Lanaro se encuentran lesionados.

El Turquito le ha dado dolores de cabeza al cuerpo técnico. Pese a que disputó algunos minutos y dejó buenas sensaciones ante Curicó Unido, mismo duelo en el que se lesionó, su estadía en San Carlos se marcó por el accidente automovilístico que protagonizó en la madrugada del pasado viernes, estando bajo los efectos del alcohol.

Paulucci tiene mucha tarea por delante, para devolverle la química a un equipo que ha ido de más a menos en la presente temporada. El tetracampeón no se encuentra y su juego poco promete, con la Copa Libertadores a semanas de iniciarse.