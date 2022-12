El portazo de Atlético Mineiro frente al interés por Pavón: “Que Colo Colo no pierda su tiempo”

Los hinchas de Colo Colo celebraron la posible llegada de Cristian Pavón al Monumental. Un fichaje de renombre que, en caso de concretarse, sería un salto de calidad para el campeón chileno. Sin embargo, el club Atlético Mineiro, dueño de su pase, tiene una opinión diferente sobre el futuro del cordobés.

El cuerpo técnico del cuadro del Cacique aprobó la contratación del puntero derecho, quien fue ofrecido al club por un grupo de empresarios con la opción de conseguir la cesión del jugador, al menos por un semestre. Pese a ello, en el cuadro de Belo Horizonte aseguraron que no existe ninguna posibilidad de que el mundialista argentino en Rusia 2018 recale en Macul.

Así lo confirmó a El Deportivo el director ejecutivo del Galo, Rodrigo Caetano. En la conversación, el hombre fuerte del mercado del cuadro albinegro descartó cualquier opción de una tratativa por el transandino.

“Es imposible que Pavón se marche de Atlético Mineiro en este mercado, es un jugador muy importante para nuestro proyecto deportivo. Mire, se lo comento de la siguiente manera, la opción de que el jugador se marche a Chile no es ni de cero, es menos que eso. Es menos uno o el número que usted quiera poner”, explicó.

Refuerzo reciente

El futbolista llegó en julio pasado al campeón del Brasileirao en 2021. Un arribo a costo cero para el club donde milita Eduardo Vargas, ya que el jugador terminó contrato en junio pasado con Boca Juniors, equipo que en su momento tasó su pase en 50 millones de dólares, pero no pudo conseguir la extensión de su contrato en La Ribera.

En su primer semestre en el cuadro mineiro, Pavón sumó 18 presencias y un gol, con una participación de 686 minutos, poco para un futbolista que llegó como estrella al mejor campeonato del mundo, según el último ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol.

Precisamente, esa falta de regularidad en Brasil era uno de los argumentos que Colo Colo pensaba esgrimir para lograr la cesión del jugador de 26 años, con la promesa de que el transandino consiga esa regularidad en el fútbol chileno. Pese a ello, en Belo Horizonte dicen que aún no existe un llamado desde Pedrero.

“Cristian Pavón no está en el mercado, ni como venta definitiva y menos como un préstamo en cualquier escenario posible. Además, le aclaro que nadie de Colo Colo ha hablado con nosotros de manera oficial por la chance de tener al jugador. Nosotros somos los dueños de su pase y cualquier negociación pasa obligadamente por el Mineiro. Eso no ha ocurrido y la respuesta será negativa, se lo aseguro. Que Colo Colo no pierdan su tiempo. Pero repito, nadie del club chileno nos llamó y no nos pueden faltar el respeto de esa manera. No lo aceptamos”, remató Caetano.