El positivo de Paire llena de críticas a la burbuja de Nueva York

La burbuja del US Open cada día genera más dudas. El domingo, una noticia sacudió a la organización: el positivo del francés Benoit Paire. El tenista quedó aislado y se habló de hasta 11 contactos estrechos, entre ellos, la mayoría de sus compatriotas. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió con Hugo Dellien y Guido Pella, pupilo del PF Juan Galván, quien luego dio negativo, no fueron sacados del torneo. No obstante, sí se les mantuvo aislados en sus habitaciones y se les estableció un horario especial para entrenar. Es decir, una burbuja dentro de otra burbuja.

Paire no se mostró contento con la situación. Muy por el contrario. “Estoy bien, por el momento no tengo síntomas... Dudo en decir lo que realmente está pasando en esta burbuja falsa”, escribió el galo en sus redes sociales.

Mientras que el doblista Noah Rubin explotó contra los organizadores. “Once jugadores han tenido un contacto estrecho con Paire en estos últimos días y todo hace indicar que van a jugar el torneo sin problemas. A todos estos jugadores les han dado una nueva documentación para poder firmar. No tienen acceso a ninguna de las áreas y solamente pueden entrenar y jugar. La USTA parece que se contradice a sí misma tras ver lo que ocurrió con Pella y Dellien la pasada semana en Cincinnati. Nos están hablando de que en Nueva York hay una gran burbuja y que todos están protegidos, pero no es así. Algunas de las personas de la organización no se quedan en las instalaciones, sino que se van a sus casas y por tanto hay riesgo de que cojan el virus”, argumentó.

Por su parte, el canadiense Milos Raonic, finalista en Cincinnati, coincidió con Rubin: “Entiendo que es un momento complicado, este virus también ha cambiado la perspectiva de todos, pero aún nos gustaría, y ni siquiera sé si es posible, un poco más de coherencia y un poco más de consciencia de lo que tenemos que hacer cuando algo así sucede”.

Luego, cayeron más pelos en la sopa, cuando el alemán Alexander Zverev aseguró en una entrevista con Eurosport que uno de los aislados era el ruso Daniil Medvedev, algo que rápidamente fue negado por el cuerpo técnico del finalista de la edición anterior del Abierto de Estados Unidos, quienes calificaron como una mentira la afirmación.

Quien sí se pronunció a favor de lo que sucede fue el austriaco Dominic Thiem, número tres del mundo y pupilo de Nicolás Massú. “Creo que no hay lugar más seguro en el mundo ahora mismo. Quizá si te encierras en una cueva, o estás en medio del mar, no sé. En cualquier caso, esto es muy seguro, estamos en una burbuja. Esperemos que nadie más esté infectado”, indicó.