El presidente de la Serie A golpea la mesa en Italia: “Es un fracaso que debe llevarnos a cambios profundos”

La eliminación de Qatar 2022 provoca un nuevo terremoto en el fútbol italiano. Al igual que en Rusia 2018, la Azzurri no dirá presente en la cita planetaria. La caída ante Macedonia empaña lo hecho en la Eurocopa, por eso mismo, desde los estamentos directivos, ya se habla de cambios profundos.

Lorenzo Casani, presidente de la Serie A, aseguró que: “Es un fracaso que debe llevar a todos a una seria reflexión y a un cambio profundo de nuestro sistema”.

El dirigente tomó el cargo solo hace dos semanas y su comentario apunta a modificar las bases del balompié de su nación. “Los clubes siempre han respondido positivamente al llamado de la selección y lo seguirán haciendo. Es el compromiso deportivo que une al país”, dijo.

Los jugadores de Macedonia del Norte celebran mientras los de Italia reaccionan después de la eliminación. (Imagen: AP)

El mal momento preocupa a todos en Italia. Hasta hace cuatro años, solo no había participado del Mundial de 1930, al no estar invitado, y en el de 1958 tras no clasificarse. Ahora suman dos procesos consecutivos sin ir. “Esta eliminación es la mayor desilusión de mi carrera”, aseguró el entrenador Roberto Mancini, tras la caída frente a Macedonia.

A los cambios profundos también apunta el histórico Arrigo Sacchi, quien fuese el seleccionador entre 1991 y 1996: “Seguimos comprando extranjeros para nuestros clubes, e incluso los sectores juveniles están llenos de chicos del extranjero”, expresó a modo de descarga, en conversación con La Gazzetta dello Sport.

A nivel de equipos, la competencia italiana está a capa caída hace una década. “No ganamos nada en Europa desde 2010, tras la Champions del Inter de Mourinho”, agregó el ex estratega del AC Milan.