“Nos cogotearon”: La prensa peruana remarca la polémica jugada del gol no cobrado ante Uruguay

Fue una de las jugadas que marcó a Perú en el duelo contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar. Miguel Trauco sacó un centro que se fue en dirección al arco y el portero Sergio Rochet salvó sobre la raya el gol.

En el instante los jugadores exigían la revisión del VAR, pero el juez del partido continuó con el duelo y no lo fue a revisar a la pantalla que está ubicada a un costado de la cancha. Pese a esto, el instante fue revisado por el videoarbitraje, que determinó que la pelota no había ingresado.

Pero al tratase de una jugada que ocurrió en los 90+2′, esto encendió el partido y fue ampliamente recogido por la prensa incaica.

“¡Un ‘robo’ más grande que el Centenario! Cuando faltaban pocos minutos para que acabe el partido entre Perú vs. Uruguay, Miguel Trauco sacó un potente disparo desde fuera del área que el arquero Sergio Rochet tapó con dificultad. El portero de Uruguay detuvo el balón dentro del arco, luego que el esférico traspasara la raya, pero no convalidaron el tanto”, escribieron en La República.

“El árbitro no solo no convalidó el gol, sino que no el VAR no entró en escena para determinar si es que era una jugada válida o no”, añadieron más adelante.

Uno de los más duros fue Líbero, que en la portada de su edición en papel tituló “nos cogotearon”. “La pelota entró pero un árbitro ladrón no validó el gol de Trauco que nos daba la opción del cupo directo a Qatar. Lo visto en el Centenario deja una sentencia: Conmebol nos quiere dejar sin Mundial”, agregaron.

La portada de Líbero tras el partido entre Uruguay y Perú.

Por su parte, El Comercio publicó que “el Centenario fue testigo de una de las polémicas más grandes de todas las Eliminatorias Qatar 2022. Perú perdía 1-0 ante Uruguay y en la última acción, un balón largo llegó hasta el área del portero uruguayo Rochet, quien ingresó al arco y aparentemente habría sido con todo y balón, pero el árbitro decidió no revisar la jugada en el VAR, generando el estallido de toda la selección peruana y de los miles de hinchas que acudieron al Centenario”.

Depor, a su vez, comentó que “en los minutos de descuento del segundo tiempo, hubo un lanzamiento de Miguel Trauco desde el lado izquierdo y complicó al arquero Sergio Rochet, que atrapó el balón sobre la línea de su arco y retrocedió. A primera impresión, la pelota pasó la raya”.