El primer punto es para Canadá: Daniela Seguel no puede en el estreno de Chile en la United Cup

Chile comienza 0-1 la serie ante Canadá por la United Cup. En el singles femenino Daniela Seguel (668° WTA) no pudo festejar y cayó por 2-6 y 3-6 ante Leylah Fernández (35°), quien le dio el primer punto a los norteamericanos. Nicolás Jarry intentará igualar las acciones en el singles masculino para después definir todo en el dobles mixto.

La Pantera jugaba un partido especial en Sídney. No solo por representar los colores de Chile, sino por el rival que tenía enfrente. Medirse ante Leylah Fernández significaba volver después de mucho tiempo jugar ante una Top 50 del ranking WTA. La canadiense además, tiene el plus de haber sido finalista del US Open en 2021.

Esa diferencia se notó en el arranque. Seguel logró un quiebre en el tercer juego, pero siempre estuvo un paso atrás de Fernández, quien rápidamente comenzó a estirar su ventaja.

Incluso la banca chilena intentó ayudar a la tenista nacional en el desarrollo del juego. Lama le decía que buscara el revés de la norteamericana. Fillol, en su rol como capitán, le pedía que se centrara en sus cualidades y se sacara de encima el nerviosismo.

Si bien en la primera manga no se consiguió dar vuelta el escenario y Canadá festejó con un contundente 6-2, el segundo set comenzó con otra sensación. La Pantera logró ponerse 2-0 arriba, mostrando un juego mucho más sólido y lanzado. Fernández resitió aquel tramo y aunque volvió a retomar la ventaja en el séptimo juego, lo cierto es que por nivel el duelo tenía otro color.

No fue suficiente para llevarse el set ni el partido, pero al menos la chilena sí logró encontrar el ritmo de juego necesario para competir ante estas figuras. Será clave, porque después del partido de Nicolás Jarry tendrá que volver a la cancha para disputar el singles mixto que podría definir la serie.