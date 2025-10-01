SUSCRÍBETE
El Deportivo

El recado de Gabriel Suazo a Lamine Yamal en la previa del choque entre Sevilla y Barcelona

El lateral izquierdo tendrá la misión de frenar al atacante español este domingo cuando se enfrenten en Andalucía.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Instagram Gabriel Suazo.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se alista para un gran desafío. Este domingo el conjunto rojiblanco se medirá contra el Barcelona por la octava fecha de la liga española.

En la antesala de este duelo, el lateral izquierdo tomó la palabra para referirse sobre diversos temas. Uno de los que toma relevancia de cara a este duelo, por su posición en la cancha, es la forma en la que intentará frenar a Lamine Yamal, una de las figuras del ataque azulgrana.

Si bien destacó que los culés son “un tremendo equipo”, le envió un recado al seleccionado hispano. “Es un tremendo jugador (Yamal), pero el Barcelona en general es un gran equipo. Uno se tiene que preocupar por todo”, comenzó señalando el ex Colo Colo.

“Nos preparamos para enfrentar a todo el Barcelona, no sólo para un jugador. Es un tremendo rival y lo tenemos clarísimo. Trabajamos para poder contrarrestarlo y también para hacerle daño y ganar el partido”, aseguró el chileno.

Otro tema que trató Suazo fue la posibilidad de que Manuel Pellegrini, a quien tiene cerca dirigiendo al Real Betis, pueda tomar el mando de la Roja.

Manuel es un extraordinario entrenador, lo ha demostrado en Europa. No sé si anteriormente hubo un entrenador chileno tan destacado como él. Creo que eso habla por sí solo”, sostuvo.

“El que tome la decisión se escapa de nuestras manos. No le conozco personalmente, pero se le ve la calidad que tiene. Le respeto mucho como entrenador. Obvio, un entrenador como él le haría bien a la Selección”, planteó.

De hecho, a mediados de septiembre, se había manifestado en los mismos términos. “Como chileno, muy feliz y orgulloso de la trayectoria que ha tenido. Si algún día le toca y lo decide, uno se va a enorgullecer de tener a un seleccionador nacional de un gran nivel mundial y reconocido en Europa”, había dicho en una entrevista al sitio Muchodeporte.

Se suma a la propuesta de Gustavo Alfaro

A lo que ha señalado Gabriel Suazo sobre el Ingeniero se suman las palabras del técnico Gustavo Alfaro. En diálogo con DSports, indicó que “esto lo digo a título personal, como un hombre de fútbol, de haber tenido el privilegio de conocer a Manuel. A mí me encantaría verlo dirigiendo a la Selección chilena. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si él y si el país quiere”.

Pellegrini es de esas personas que le dan un valor agregado a los lugares donde están. Es una persona que ha hecho tanto y llevó el prestigio del fútbol chileno a lugares tan altos, que me parece que sería muy lindo poder verlo al frente de la selección chilena”, añadió.

Además, tuvo palabras para la importante caída que ha tenido la Roja en los últimos años: “Me tocó estar presente en el 2015 cuando Chile ganó su primera Copa América y en 2016 cuando ganó la segunda. También estuve Rusia para la Copa Confederaciones, donde Chile hizo un torneo muy bueno, jugando a un alto nivel. Uno veía a esa selección chilena y decía ‘¿Cómo no va a estar en el Mundial?’. Pero al año siguiente se quedó fuera del Mundial. Ahí es donde uno tiene que buscar las razones para entender qué faltó”.

El partido entre Sevilla y Barcelona está programado para este domingo 5 de octubre a partir de las 11.15 horas de Chile.

